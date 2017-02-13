Три моста будут капитально отремонтированы в этом году на трассе М-10 в Вышнем Волочке Тверской области

Федеральные дорожники планируют капитально отремонтировать в Вышнем Волочке мосты через реку Цна, Тверецкий и Цнинский каналы. Построенные в начале 50-х годов прошлого века мостовые сооружения будут почти полностью разобраны и практически построены заново.
- Мосты построены более полувека назад и ни разу не были в капитальных ремонтах. Их габариты и состояние проезжей части не справляются с возрастающей интенсивностью движения и не соответствуют требованиям, предъявляемым к дорогам 2 категории,- прокомментировали в ФКУ Упрдор «Россия».
К разборке старых объектов дорожники приступят в конце мая, предварительно построив временные объездные дороги и мосты для переключения дорожного движения.
В рамках работ по капитальному ремонту планируется отремонтировать опоры мостов, заменить пролетные строения и дорожное асфальтобетонное покрытие, переустроить системы водоотведения и локальных очистных сооружений. Объекты будут уширены до 11,5 метров, оборудованы лестничными сходами, наружным освещением и пешеходными тротуарами.
Реконструкция увеличит пропускную способность каждого моста с 15 тысяч до 20 тысяч автомобилей в сутки, повысит комфортность и безопасность дорожного движения, сообщает ФКУ Упрдор «Россия»
Комментарии (5)
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osel star
13.02.2017 21:46
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