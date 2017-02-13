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Три моста будут капитально отремонтированы в этом году на трассе М-10 в Вышнем Волочке Тверской области

13 Февраля 2017 18:11
Автор: TIA

Федеральные дорожники планируют капитально отремонтировать в Вышнем Волочке мосты через реку Цна, Тверецкий и Цнинский каналы. Построенные в начале 50-х годов прошлого века мостовые сооружения будут почти полностью разобраны и практически построены заново.

- Мосты построены  более полувека назад и ни разу не были в капитальных ремонтах. Их габариты и состояние проезжей части не справляются с возрастающей интенсивностью движения и не соответствуют требованиям, предъявляемым к дорогам 2 категории,- прокомментировали в ФКУ Упрдор «Россия».

К разборке старых объектов дорожники приступят в конце мая, предварительно построив временные объездные дороги и мосты для переключения дорожного движения.

В рамках работ по капитальному ремонту планируется отремонтировать опоры мостов, заменить пролетные строения и дорожное асфальтобетонное покрытие, переустроить системы водоотведения и локальных очистных сооружений. Объекты будут уширены до 11,5 метров, оборудованы лестничными сходами, наружным освещением и пешеходными тротуарами.

Реконструкция увеличит пропускную способность каждого моста с 15 тысяч до 20 тысяч автомобилей в сутки, повысит комфортность и безопасность дорожного движения, сообщает ФКУ Упрдор  «Россия»

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Метки: ФКУ Упрдор «Россия» ремонт мостов в Тверской области
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Комментарии (5)

  • Vojdy 
    Зачем увеличивать пропускную способность мостов, если есть объездная? Во всем Волочке нет ни 15, ни тем более 20 тыс. машин.Снизьте стоимость проезда по платному участку ,и город вздохнет.
Опять будут деньги с ремонта тырить.А деньги не малые, т.к. будет построено 3!!! временных моста.
    13.02.2017 19:25
    0 | 2

    • USSR 
      Мда. Под ремонт одного из них в Волочке уже пол сотни свай вогнали для временного. Короче все на платку
      13.02.2017 21:15
      0 | 2

      • horton 
        Нет ничего более постоянного, чем временное )))
        13.02.2017 21:46
        0 | 0

    • sidorovseregyq 
      Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история     http://dimonotsmoke.blogspot.com
      13.02.2017 23:00
      0 | 0

  • osel star 
    ротенберг уже считает прибыль
    13.02.2017 21:46
    0 | 2
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