Три моста будут капитально отремонтированы в этом году на трассе М-10 в Вышнем Волочке Тверской области

Федеральные дорожники планируют капитально отремонтировать в Вышнем Волочке мосты через реку Цна, Тверецкий и Цнинский каналы. Построенные в начале 50-х годов прошлого века мостовые сооружения будут почти полностью разобраны и практически построены заново.

Федеральные дорожники планируют капитально отремонтировать в Вышнем Волочке мосты через реку Цна, Тверецкий и Цнинский каналы. Построенные в начале 50-х годов прошлого века мостовые сооружения будут почти полностью разобраны и практически построены заново.

- Мосты построены более полувека назад и ни разу не были в капитальных ремонтах. Их габариты и состояние проезжей части не справляются с возрастающей интенсивностью движения и не соответствуют требованиям, предъявляемым к дорогам 2 категории,- прокомментировали в ФКУ Упрдор «Россия».

К разборке старых объектов дорожники приступят в конце мая, предварительно построив временные объездные дороги и мосты для переключения дорожного движения.

В рамках работ по капитальному ремонту планируется отремонтировать опоры мостов, заменить пролетные строения и дорожное асфальтобетонное покрытие, переустроить системы водоотведения и локальных очистных сооружений. Объекты будут уширены до 11,5 метров, оборудованы лестничными сходами, наружным освещением и пешеходными тротуарами.

Реконструкция увеличит пропускную способность каждого моста с 15 тысяч до 20 тысяч автомобилей в сутки, повысит комфортность и безопасность дорожного движения, сообщает ФКУ Упрдор «Россия»