Сотрудники Госавтоинспекции смотрели, как дети и взрослые переходят дорогу

13 февраля у школы № 43 сотрудники Госавтоинспекции провели мероприятие «Школьный переход», а именно контролировали соблюдение ПДД на пешеходных переходах школьниками и их родителями. Несмотря на установленное пешеходное ограждение у школы многие дети и взрослые сокращали свой путь, не доходили до пешеходного перехода и пытались перейти проезжую часть в запрещенном месте.

13 февраля у школы № 43 сотрудники Госавтоинспекции провели мероприятие «Школьный переход», а именно контролировали соблюдение ПДД на пешеходных переходах школьниками и их родителями. Несмотря на установленное пешеходное ограждение у школы многие дети и взрослые сокращали свой путь, не доходили до пешеходного перехода и пытались перейти проезжую часть в запрещенном месте. При этом сами взрослые показывали детям отрицательный пример. Только за час работы полицейские выявили более 17 нарушителей, как со стороны детей, так и взрослых, как рассказали в городской отделе ГИБДД УМВД России.

Госавтоинспекция в очередной раз обращается к родителям с просьбой приучать детей с раннего возраста соблюдать Правила дорожного движения и не забывать, что личный пример – самая доходчивая форма обучения.

По итогам 2016 года в Твери зарегистрировано 87 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в которых 94 ребенка получили травмы различной степени тяжести. В том числе в качестве пешеходов пострадало 45 детей.