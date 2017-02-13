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Сотрудники Госавтоинспекции смотрели, как дети и взрослые переходят дорогу

Сотрудники Госавтоинспекции смотрели, как дети и взрослые переходят дорогу - ТИА
13 Февраля 2017 17:46
Автор: TIA

13 февраля у школы № 43 сотрудники Госавтоинспекции провели мероприятие «Школьный переход», а именно контролировали соблюдение ПДД на пешеходных переходах школьниками и их родителями. Несмотря на установленное пешеходное ограждение у школы многие дети и взрослые сокращали свой путь, не доходили до пешеходного перехода и пытались перейти проезжую часть в запрещенном месте. При этом сами взрослые показывали детям отрицательный пример. Только за час работы полицейские выявили более 17 нарушителей, как со стороны детей, так и взрослых, как рассказали в городской отделе ГИБДД УМВД России. 

Госавтоинспекция в очередной раз обращается к родителям с просьбой приучать детей с раннего возраста соблюдать Правила дорожного движения и не забывать, что личный пример – самая доходчивая форма обучения.

По итогам 2016 года в Твери зарегистрировано 87 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в которых 94 ребенка получили травмы различной степени тяжести. В том числе в качестве пешеходов пострадало 45 детей.

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Метки: гибдд по твери школьники переходят дорогу дтп с детьми в твери
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Комментарии (4)

  • paracetamol 
    Увеличить штрафы пешеходам!!!
    13.02.2017 18:16
    0 | 5

    • sidorovseregyq 
      Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история     http://dimonotsmoke.blogspot.com
      13.02.2017 23:01
      0 | 0

  • konbur 
    Может, сделать переходы там, где людям удобно?
    13.02.2017 20:08
    0 | 1

    • UnCle 
      Давайте тогда всю проезжую часть зеброй изрисуем, чего мелочиться то. =)
      13.02.2017 20:24
      0 | 1
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