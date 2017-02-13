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В Твери против группы лиц, которые незаконно банкротили предприятия, возбудили уголовное дело

13 Февраля 2017 16:05
Автор: TIA

В ходе проверки, проведенной прокуратурой Московского района Твери совместно с межрайонной ИФНС России № 10 по Тверской области, ОЭБиПК УМВД России по Твери и УФСБ России по Тверской области, установлена группа лиц, которые получали значительный финансовый доход нарушая законы в сфере налогообложения и экономики.

Члены группы, действовавшие совместно и согласованно, соблюдали методы конспирации.
Для извлечения доходов злоумышленники организовали предоставление услуг по так называемой налоговой миграции из других субъектов РФ, внесению в единый государственный реестр юридических лиц данных о подставных лицах через назначение их руководителями организаций и последующей ликвидации юридического лица, либо его банкротства на территории Тверской области.

Для конспирации изменения юридических адресов организаций руководитель юридического лица заменялся на подставных лиц. С этой целью они подыскивали юридически неграмотных  людей и убеждали за вознаграждение стать руководителями организаций, которые нарушали закон.

За свои услуги сообщники получали значительное финансовое вознаграждение.

Деятельность группы прикрывалась якобы легальным оказанием юридических услуг организацией «Априори», располагающейся в Твери.

Материалы проверки прокурором были направлены в СУ УМВД России по г. Твери, которое возбудило уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) и п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица).

К настоящему времени установлены десятки организаций, ликвидация которых проводилась по указанной схеме и многомиллионный вред бюджету, причиненный действиями злоумышленников.

Так, только по одной из ликвидируемых организаций задолженность перед бюджетом по налогам и сборам составляла более 140 млн рублей, сообщает Прокуратура Тверской области.

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Метки: незаконное банкротство уход от налогов незаконная реорганизация юридического лица
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