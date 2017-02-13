Они не насиловали и не убивали! Петиция в защиту жителей Твери, осужденных на 18 и 20 лет «строгача», направлена Президенту РФ

Интернет-сообщество обращается к Президенту Путину, председателю Верховного суда, главе Следственного комитета, Генеральному прокурору и Уполномоченному по правам человека РФ с просьбой вмешаться и заново пересмотреть уголовное дело, возбужденное в отношении двух жителей Твери. 22 декабря 2016 года в Тверском областном суде они признаны виновным в совершении особо тяжких преступлений, датируемых 2003 годом.

Интернет-сообщество обращается к Президенту Путину, председателю Верховного суда, главе Следственного комитета, Генеральному прокурору и Уполномоченному по правам человека РФ с просьбой вмешаться и заново пересмотреть уголовное дело, возбужденное в отношении двух жителей Твери. 22 декабря 2016 года в Тверском областном суде они признаны виновным в совершении особо тяжких преступлений, датируемых 2003 годом. Им назначено наказание 18 и 20 лет лишения свободы в колониях строгого режима.

Как сообщал ранее СУ СКР по Тверской области, трагедия произошла 18 апреля 2003 года. Ночью две девушки – студентки возвращались из ночного клуба «От заката до рассвета» в общежитие. В парке Победы на них напали двое мужчин, которые затащили несчастных в кусты. Сначала они изнасиловали девушку, которая была постарше. Они пытались ее убить – душили, но девушка выжила. Она притворилась мёртвой, что и спасло ей жизнь. Вторую девушку насильники убили.

- С учетом давности событий расследование преступлений представляло особую сложность для следствия. Было проведено множество судебных экспертиз, следственных и процессуальных действий, а также оперативно-розыскных мероприятий, - поясняло тогда в СМИ региональное СУ СК РФ.

На известном сайте change.org родные и близкие осужденных создали петицию «20 лет колонии за выброшенную банку пива. Поможем спасти тверских ребят!». В ней люди просят справедливости: «Они явились жертвами полицейского произвола и человеческой алчности. Это может случиться с любым из нас. Семьям Андрея и Бориса нужна поддержка каждого на этом нелегком пути к справедливости».

По мнению авторов петиции, уголовное дело было сфальсифицировано и построено на отпечатках пальцев на банке пива.

В частности сообщается, что: «Андрей в первый и единственный раз в свои 43 года был задержан полицией в 2014 г. - у подъезда пил пиво с друзьями. Через три месяца его вызвали в полицию. Сказали, якобы отпечаток пальца совпал с отпечатком на банке пива с места преступления 2003 года. Место преступления – парк за домом Андрея. Отобрали телефон, начали «допрос», где заставляли признаться путем жестоких издевательств и побоев. Будешь «дружить», тогда не наденем пакет на голову, отпустим домой - все равно уже давность прошла, ничего не будет. После «допроса», только благодаря родственникам, вовремя начавшим поиски пропавшего Андрея, его отпустили. Но пришлось ехать не домой, а в травму – сотрясение мозга и госпитализация, такой итог 9-часового «допроса».

В петиции сообщается, что отпечаток с банки пива есть, а самой банки нет, что не совпадают анализы спермы, сама потерпевшая вспоминает новые факта нападения, а правоохранительные органы находят новых свидетелей, например, водителя такси.

О раскрытии преступления многолетней давности на пресс-конференции в феврале 2015 года журналистам рассказал тогда еще новый начальник УМВД Владимир Андреев. Именно это, по мнению авторов петиции, и поспособствовало тому, что делу дали ход:

«Доказательств вины Андрея и Бориса в деле нет. Самое главное - не совпадают даже анализы их спермы!!! Все выстроено на «догадках» и шести разных показаниях потерпевшей, даже не пытавшейся позвать на помощь подруге и до сих пор скрывающей правду. Но машина запущена и Система прикрывает своих, даже ценой судеб людей», - говорится в петиции