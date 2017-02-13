В Тверской области нашли московского детдомовца, который поселился в «неблагополучной семье»

В городе Нелидово Тверской области сотрудники полиции нашли 16-летнего подростка, находившегося в федеральном розыске с апреля 2016 года. О пропаже юноши в полицию заявил детский дом города Москвы. В полиции подросток пояснил, что сбежал из детского дома, так как хотел жить самостоятельно, сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области.

В городе Нелидово Тверской области сотрудники полиции нашли 16-летнего подростка, находившегося в федеральном розыске с апреля 2016 года. О пропаже юноши в полицию заявил детский дом города Москвы. В полиции подросток пояснил, что сбежал из детского дома, так как хотел жить самостоятельно, сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области.

Как стало известно ТИА, парня нашли на прошедшей неделе. Подросток «прибился» к одной из так называемых неблагополучных семей города Нелидово.

- Эта семья стоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних как неблагополучная. Инспекторы держат связь с бабушкой, которая и рассказала, что у ее внука поселился какой-то парень. Полицейские выехали на место, так был найден беглец.