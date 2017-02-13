tvernews.ru
13 февраля Понедельник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Тверской области нашли московского детдомовца, который поселился в «неблагополучной семье»

13 Февраля 2017 14:51
Автор: TIA

В городе Нелидово Тверской области сотрудники полиции нашли 16-летнего подростка, находившегося в федеральном розыске с апреля 2016 года. О пропаже юноши в полицию заявил детский дом города Москвы. В полиции подросток пояснил, что сбежал из детского дома, так как хотел жить самостоятельно, сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области.

Как стало известно ТИА, парня нашли на прошедшей неделе. Подросток «прибился» к одной из так называемых неблагополучных семей города Нелидово.

- Эта семья стоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних как неблагополучная. Инспекторы держат связь с бабушкой, которая и рассказала, что у ее внука поселился какой-то парень. Полицейские выехали на место, так был найден беглец.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: детдомовец сбежавший подросток нелидово
Смотрите также:
Комментарии (0)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Немного о "Лыжне России-2017"

2017-02-12 09:08
188

Чемпионка мира по дартсу Анастасия Добромыслова родила сына Джозефа

2017-02-06 18:54
122

Пешеходный переход? Нет, не слышали!

2017-02-07 11:54
70

Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье

2017-02-07 19:36
65

Хаг Ту би Шват Самеах !

2017-02-11 08:58
64

«Встань и иди!»: тверской профессор разработал лекарство для животных, которое отращивает культи, выращивает новые глаза и высушивает матку и яичники

2017-02-08 12:49
61

Бесплатные анализы и круги ада: в тверской поликлинике у здорового ребенка нашли гепатит С, а серьёзно больному сказали, что здоров

2017-02-06 16:50
58

Кара-Мурзу госпитализировали после банкета в Твери

2017-02-07 16:38
47

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© «ТИА», 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100