tvernews.ru
13 февраля Понедельник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

175 лет назад был подписан указ о строительстве железной дороги между Санкт-Петербургом и Москвой

13 Февраля 2017 14:25
Автор: TIA

1 февраля 1842 года (13 февраля по новому стилю) император Николай I подписал указ о строительстве железной дороги между Санкт-Петербургом и Москвой. Сегодня минуло 175 лет со дня этого события.

Успешное завершение строительства и начало эксплуатации первой в России железной дороги – Царскосельской –  явилось мощным толчком к развитию этого вида транспорта в стране. Особенно актуальным вопросом стала организация железнодорожного сообщения между двумя столицами.
14 (26) апреля 1843 года была высочайше утверждена нанесенная на карту линия будущей железной дороги, и в мае 1843 года начались строительные работы одновременно с двух сторон – от Санкт-Петербурга и от Москвы, «местом встречи» было назначено Бологое. Железная дорога строилась сразу на два пути, работы производились преимущественно вручную с помощью конной тяги, однако, между станциями Валдайка и Березайка применялись паровые землекопные машины, схожие по конструкции с современными экскаваторами.

В ходе проектирования и сооружения дороги были определены многие параметры,
в дальнейшем учитывавшиеся при строительстве других магистралей: помимо принятой ширины колеи – 1524 мм, ставшей общегосударственной на сети российских железных дорог, это предельные уклоны, минимальный радиус кривых на перегонах в 1600 метров, тяговые «плечи» для паровозов в 159 км.


Строительство железнодорожного полотна в местности, изобилующей реками, ручьями и болотами, также потребовало возведения большого числа искусственных инженерных сооружений. Всего на трассе построили 69 каменных и чугунных труб,  19 путепроводов и 184 моста, в том числе первый в стране разводной мост через реку Волхов.

Первым почетным пассажиром дороги стал сам император Николай I. В августе 1851 года он в сопровождении свиты проехал до Москвы, делая продолжительные остановки и осматривая путь. Официальное открытие дороги состоялось 1 (13) ноября 1851 года.

Таким образом, трасса длиной 664 км, ставшая в то время самой протяженной в мире двухпутной магистралью, была построена за 8,5 лет. На линии Санкт-Петербург – Москва расположились 34 пассажирских станции.

Первоначально с обоих концов железной дороги каждые сутки отправлялось по два пассажирских поезда и по четыре товарных. Пассажирские поезда ходили со скоростью 40 км в час, совершая весь путь за 18 часов. Уже в первый год эксплуатации по дороге перевезли 780 тыс. пассажиров и более 160 тыс. тонн грузов, что почти втрое превысило расчетные тарифы.

 

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: указ о строительстве железной дороги между Санкт-Петербургом и Москвой 175 лет
Смотрите также:
Комментарии (1)

  • Tverich 
    Путин, ты слышал - 8,5 лет!!!! А ты уже 17 у власти - и ничего масштабного, один развал!
    13.02.2017 16:24
    0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Немного о "Лыжне России-2017"

2017-02-12 09:08
188

Чемпионка мира по дартсу Анастасия Добромыслова родила сына Джозефа

2017-02-06 18:54
122

Пешеходный переход? Нет, не слышали!

2017-02-07 11:54
70

Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье

2017-02-07 19:36
65

Хаг Ту би Шват Самеах !

2017-02-11 08:58
64

«Встань и иди!»: тверской профессор разработал лекарство для животных, которое отращивает культи, выращивает новые глаза и высушивает матку и яичники

2017-02-08 12:49
61

Бесплатные анализы и круги ада: в тверской поликлинике у здорового ребенка нашли гепатит С, а серьёзно больному сказали, что здоров

2017-02-06 16:50
58

Кара-Мурзу госпитализировали после банкета в Твери

2017-02-07 16:38
47

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© «ТИА», 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100