В Тверской области выбрали сильнейших сумоистов

11-12 февраля 2017 года в г. Осташкове, в спортивном комплексе, прошли Первенство и Чемпионат Тверской области по борьбе сумо. В соревнованиях участвовало более сто двадцати спортсменов.

11-12 февраля 2017 года в г. Осташкове, в спортивном комплексе, прошли Первенство и Чемпионат Тверской области по борьбе сумо. В соревнованиях участвовало более сто двадцати спортсменов. В состязаниях разыгрывалось 74 комплекта медалей, в разных весовых и возрастных категориях.

Справедливое судейство на соревнованиях организовал главный судья - Дмитрий Батынин из Осташкова. В областном чемпионате участвовали команды сумотори из Твери (клуб «Кайман») - руководитель Павел Панской, Осташкова – тренер Дмитрий Батынин, Селижарово (клуб «Ратибор») - тренер Владимир Кузихин, пос. Завидово – тренер Алексей Овчинников, команда ВКС из Твери – руководитель Сергей Воронов.

Приветственной речью, соревнования открыл Президент Федерации сумо Тверской области, Заслуженный наставник Российского Союза Боевых Искусств – Андрей Годько. Он поздравил участников с праздником сумо в Осташкове и в торжественной обстановке вручил удостоверение мастера спорта России по борьбе сумо Светлане Петровой - тренер Михаил Петров и удостоверение КМС России по борьбе сумо Шерстобоеву Евгению - тренер Сергей Воронов.

Турнир был отлично организован и привлек большое внимание любителей сумо и жителей города Осташкова.

Лучшие из лучших отобрались на Чемпионат России по сумо, который пройдет в г.Смоленске с 20 марта по 24 марта2017 года.

Абсолютной чемпионкой у женщин стала Андреева Александра из Осташкова.

Абсолютным чемпионом у мужчин стал Можаев Николай из Осташкова.

Абсолютной чемпионкой у юниорок стала Самуйлова Ксения из Осташкова.

Абсолютным чемпионом у юниоров стал Дмитриев Илья из Осташкова.

Пресс-служба Федерации сумо Тверской области.

