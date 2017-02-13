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В Тверской области выбрали сильнейших сумоистов

В Тверской области выбрали сильнейших сумоистов - ТИА
13 Февраля 2017 13:44
Автор: TIA

Фоторепортаж

11-12 февраля 2017 года в г. Осташкове, в  спортивном комплексе, прошли Первенство и Чемпионат Тверской области по борьбе сумо. В соревнованиях участвовало более сто двадцати спортсменов. В  состязаниях разыгрывалось 74 комплекта медалей, в разных весовых и возрастных категориях. 

Справедливое судейство на соревнованиях  организовал  главный судья  - Дмитрий Батынин из Осташкова. В областном чемпионате участвовали команды сумотори из Твери (клуб  «Кайман»)  - руководитель Павел Панской,  Осташкова – тренер  Дмитрий Батынин, Селижарово (клуб  «Ратибор») - тренер Владимир Кузихин, пос. Завидово – тренер Алексей Овчинников, команда ВКС из Твери –  руководитель  Сергей Воронов.

Приветственной речью, соревнования открыл Президент Федерации сумо Тверской области, Заслуженный наставник Российского Союза Боевых Искусств  – Андрей Годько. Он поздравил участников с праздником сумо в Осташкове и в  торжественной обстановке  вручил   удостоверение мастера спорта России по борьбе сумо Светлане Петровой - тренер Михаил Петров и  удостоверение КМС России  по борьбе сумо Шерстобоеву Евгению - тренер Сергей Воронов.

Турнир был отлично организован и привлек большое внимание любителей сумо и жителей города Осташкова.
Лучшие из лучших отобрались на Чемпионат России по сумо, который пройдет в г.Смоленске с 20 марта  по 24 марта2017 года.

Абсолютной чемпионкой у женщин стала Андреева Александра из Осташкова.

Абсолютным чемпионом у мужчин стал Можаев Николай из Осташкова.

Абсолютной чемпионкой у юниорок стала Самуйлова Ксения из Осташкова.

Абсолютным чемпионом у юниоров стал Дмитриев Илья из Осташкова.

Пресс-служба Федерации сумо Тверской области.
 

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Метки: Первенство и Чемпионат Тверской области по борьбе сумо
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Комментарии (2)

  • horosheeva.inna 
    Что такого в этом сумо? Два жиробаса-колобка пытаются вытолкать друг друга за круг.
Ладно бы только мужики это делали (чем бы дитя ни тешилось...), но зачем туда девчонок привлекать?
    13.02.2017 14:21
    1 | 2

    • Tverich 
      Инна, не завидуйте пышным формам - кому-то дал Бог Сиськи,а кому-то прыщики.
      13.02.2017 16:09
      0 | 0
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