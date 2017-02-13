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Делегация девушек приедет к тверским солдатам и подарит им открытки

13 Февраля 2017 13:48
Автор: TIA

В феврале 2017 года в городе Твери проводится городская молодежная акция «Мы верим в тебя, солдат!». Накануне праздника Дня защитника Отечества для солдат воинских частей Тверской области пройдут праздничные концерты. А военнослужащие срочной службы 7 воинских частей Твери получат 1000 открыток от девушек столицы региона.

Как сообщает комитет по делам молодежи по Тверской области, с 21 по 23 февраля делегации девушек приедут в воинские части, поздравят солдат с праздником и вручат им открытки. Открытки изготовлены на основе работы Софьи Кошелевой, ученицы МОУ Тверская гимназия №6 города Твери, лауреата одноименного конкурса рисунков «Мы верим в тебя, солдат!»

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Метки: солдат день защитника отечества 1000 открыток делегация девушек
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Комментарии (9)

  • pessimist 
    А стриптиз?
    13.02.2017 14:39
    0 | 3

    • Ms. 
      Только после свадьбы.
      13.02.2017 14:44
      1 | 0

  • Ms. 
    План по повышению рождаемости в Тверском регионе в действии.
    13.02.2017 14:45
    1 | 4

    • kudimov 
      Привет, Клео! Все в обиде?)
      13.02.2017 14:52
      0 | 1

  • Uylo_Yobannen 
    Судя по уровню патридиотизма, без МГЕР не обойдётся.
    13.02.2017 15:19
    0 | 3

  • Putnik_ru 
    ТИА, "делегация", это когда кто-то кого-то куда-то делегирует (посылает, обычно при определённой норме представительства), например, на съезд от местной общины или организации, или на переговоры - от правительства или иной структуры. Если же едут просто сами, то грамотнее назвать их "группой".
    13.02.2017 15:28
    2 | 2

    • spletnik 
      Видно, что в армии не служили. Их туда именно делегируют... Кто ж незнакомых девах да еще в таком количестве к солдатам пустит
      13.02.2017 15:37
      0 | 4

      • Добрая Мышь 
        да без брому))
        13.02.2017 15:41
        0 | 0

  • Tverich 
    Тут товарищ подсказывает, что делегация подарит солдатам не только открытки, а еще и пелотки.
    13.02.2017 16:11
    0 | 1
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