Делегация девушек приедет к тверским солдатам и подарит им открытки

В феврале 2017 года в городе Твери проводится городская молодежная акция «Мы верим в тебя, солдат!». Накануне праздника Дня защитника Отечества для солдат воинских частей Тверской области пройдут праздничные концерты. А военнослужащие срочной службы 7 воинских частей Твери получат 1000 открыток от девушек столицы региона.

В феврале 2017 года в городе Твери проводится городская молодежная акция «Мы верим в тебя, солдат!». Накануне праздника Дня защитника Отечества для солдат воинских частей Тверской области пройдут праздничные концерты. А военнослужащие срочной службы 7 воинских частей Твери получат 1000 открыток от девушек столицы региона.

Как сообщает комитет по делам молодежи по Тверской области, с 21 по 23 февраля делегации девушек приедут в воинские части, поздравят солдат с праздником и вручат им открытки. Открытки изготовлены на основе работы Софьи Кошелевой, ученицы МОУ Тверская гимназия №6 города Твери, лауреата одноименного конкурса рисунков «Мы верим в тебя, солдат!»