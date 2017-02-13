«Росводоканал Тверь» заменил участок коллектора главной насосной станции Твери

«Росводоканал Тверь» выполнил работы по перекладке около 20 метров напорного канализационного коллектора в здании главной канализационной насосной станции (КНС) Твери.

«Росводоканал Тверь» выполнил работы по перекладке около 20 метров напорного канализационного коллектора в здании главной канализационной насосной станции (КНС) Твери.

«Эта станция собирает и перекачивает непосредственно на очистные сооружения стоки всего Пролетарского района и части Московского района города. Это в среднем 57 тысяч кубометров в сутки. Мы полностью переложили участок, проходящий внутри станции. В ходе ремонтных работ мы заменили старые трубы - на новые разного диаметра – от 200 до 500 мм», - рассказал начальник участка КНС ООО «Тверь Водоканал» Сергей Героев.

Здание главной насосной станции находится на территории производственной базы «Тверь Водоканала» на улице Ротмистрова. Это одна из самых старых КНС в городе, сооружение еще довоенной постройки. Именно на эту станцию выходит знаменитый фабричный коллектор из красного кирпича диаметром 1300 мм, построенный 1920-30-х гг. для Морозовской мануфактуры и действующий до сих пор.

В 2017 году «Росводоканал Тверь» намерен направить более 10 млн рублей на полную замену 540 м канализационных сетей. Будут также капитально отремонтированы здания пяти КНС. В общей сложности в арендованные у города объекты водоотведения компания планирует вложить в этом году около 20 млн рублей.