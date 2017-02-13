Комментарий администрации Твери по контейнерной площадке на пересечении улиц 1-ая Силикатная и 2-ая Серова

13 февраля на ТИА была опубликована народная новость "Свалка растет посреди улицы". Администрация Твери прокомментировала новость:

13 февраля на ТИА была опубликована народная новость "Свалка растет посреди улицы". Администрация Твери прокомментировала новость:

– УК «Октан», допустившая образование стихийного навала мусора, будет привлечена к административной ответственности. Перед управляющей организацией поставлена задача – обеспечить оперативный вывоз скопившегося мусора и восстановление контейнерной площадки. Руководство УК заверило, что до конца дня 13 февраля все работы будут выполнены, на пересечении улиц 1-ая Силикатная и 2-ая Серова будут установлены контейнеры.