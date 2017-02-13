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Комментарий администрации Твери по контейнерной площадке на пересечении улиц 1-ая Силикатная и 2-ая Серова

13 Февраля 2017 13:17
Автор: TIA

13 февраля на ТИА была опубликована народная новость "Свалка растет посреди улицы". Администрация Твери прокомментировала новость:

– УК «Октан», допустившая образование стихийного навала мусора, будет привлечена к административной ответственности. Перед управляющей организацией поставлена задача – обеспечить оперативный вывоз скопившегося мусора и восстановление контейнерной площадки. Руководство УК заверило, что до конца дня 13 февраля все работы будут выполнены, на пересечении улиц 1-ая Силикатная и 2-ая Серова будут установлены контейнеры.

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Метки: свалка мусора тверь
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Комментарии (4)

  • tutsi 
    Админисрации?)))
    13.02.2017 13:25
    0 | 4

    • zxcvbnm 
      Ошибка настолько в тему, что не хочется на неё указывать!
      13.02.2017 13:29
      0 | 8

  • kudimov 
    А мне кажется, что им не охота и исправлять)
Позвонил по рации
Я в админис(т)рацию
Люди, я в прострации!
Где цивилизация?
Это провокация!
Ужас - ситуация!))
    13.02.2017 13:39
    0 | 8

  • SnegirOFF 
    УК Будет привлечена к административной ответственности, т.е. оштрафована. Догадайтесь, откуда УК возьмёт деньги на оплату штрафа? Правильно, за всё заплатят жители.
    13.02.2017 14:50
    0 | 3
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