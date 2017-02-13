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На «Первом канале» показали гала-концерт «КиВиН-2017», по итогам которого тверская команда попала в Высшую лигу КВН

13 Февраля 2017 12:53
Автор: TIA

Видео

12 февраля на «Первом канале»  в эфире показали  гала-концерт XXVIII международного фестиваля команд КВН «КиВиН-2017», который прошел в Сочи. В этом году на фестиваль приехала 461 команда из 14 стран.

Во время заключительного концерта определялся состав Высшей лиги КВН на предстоящий сезон. Команда из Твери «Плюшки имени Ярослава Гашека» (ТвГУ) по его итогам попала в Высшую лигу КВН.

Игры 1/8 финала ориентировочно пройдут в марте.

Видео "Первого канала"

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Метки: высшая лига квн Плюшки имени Ярослава Гашека тверская команда квн
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Комментарии (4)

  • memosss 
    11 марта игра, эфир летом
    13.02.2017 14:01
    2 | 0

  • sad 
    с какой минуты смотреть наших-то ? ))
    13.02.2017 14:28
    1 | 2

    • bae99 
      58
      13.02.2017 15:08
      0 | 1

      • sad 
        а, по-чесноку, то слабовато.. одним словом, чудом "попали" в вышку
        13.02.2017 15:28
        0 | 2
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