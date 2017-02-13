На «Первом канале» показали гала-концерт «КиВиН-2017», по итогам которого тверская команда попала в Высшую лигу КВН

12 февраля на «Первом канале» в эфире показали гала-концерт XXVIII международного фестиваля команд КВН «КиВиН-2017», который прошел в Сочи. В этом году на фестиваль приехала 461 команда из 14 стран.
Во время заключительного концерта определялся состав Высшей лиги КВН на предстоящий сезон. Команда из Твери «Плюшки имени Ярослава Гашека» (ТвГУ) по его итогам попала в Высшую лигу КВН.
Игры 1/8 финала ориентировочно пройдут в марте.
Видео "Первого канала"
Комментарии (4)
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sad
13.02.2017 14:28
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bae99
13.02.2017 15:08
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sad
13.02.2017 15:28
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