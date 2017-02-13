7 мифов о домашних животных, в которые мы верим до сих пор

Кажется, ну что может быть проще «эксплуатации» любимой собаки или кошки - тем более в век интернета, где можно найти всё, чего не знаешь. Но это только кажется. Ветеринары частенько сталкиваются с истерикой хозяев по поводу сухого носа собаки, ярым сопротивлением стерилизации и кастрации, абсолютным убеждением, что «кошка должна родить хоть раз, чтобы почувствовать оргазм», а лучше еды, чем с хозяйского стола, нет ничего. ТИА вместе главным ветеринарным врачом ветклиники «Барс» Анной Дроздовой развенчивает самые распространённые мифы и заблуждения о домашних животных.

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