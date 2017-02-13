Тверской Аптеке № 1 исполняется 240 лет

Открытая первой в Тверской губернии провизором Карлом Юргенсоном, аптека на ул. Миллионной (ныне - ул.Советской) с 1919 года не меняла статус муниципальной. Уже тогда фармацевты ежегодно обслуживали свыше 12 тысяч рецептов, что говорило о её высокой востребованности.

240 лет со дня своего основания отметило старейшее фармацевтическое учреждение города Твери – МУП «Аптека № 1».

Открытая первой в Тверской губернии провизором Карлом Юргенсоном, аптека на ул. Миллионной (ныне - ул.Советской) с 1919 года не меняла статус муниципальной. Уже тогда фармацевты ежегодно обслуживали свыше 12 тысяч рецептов, что говорило о её высокой востребованности.

На сегодняшний день МУП «Аптека №1» имеет сеть филиалов, в нее входят три аптеки, которые обслуживают 65 специалистов – фармацевтов и провизоров. Как в начале своего основания, так и сейчас МУП «Аптека № 1» остается единственным в своем роде предприятием в Твери, на базе которого действует рецептурно-производственный отдел. Здесь изготавливают лекарства по индивидуальным рецептам, не имеющие промышленных аналогов: растворы и мази, не содержащие консервантов, порошки и микстуры для детей младшего возраста, а так же препараты с ограниченным сроком годности. В приоритете работы предприятия - обслуживание льготных категорий граждан.

Стабильной и безубыточной работе аптеки во многом способствует сохранение преемственности фармацевтов. Многолетний опыт профессионалов охотно перенимают молодые специалисты.

От имени администрации города Твери Любовь Огиенко вручила благодарственные письма отличившимся работникам МУП «Аптека № 1», сообщает Управление информации администрации города Твери.