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Тверской Аптеке № 1 исполняется 240 лет

Тверской Аптеке № 1 исполняется 240 лет - ТИА
13 Февраля 2017 11:07
Автор: TIA

Фоторепортаж

240 лет со дня своего основания отметило старейшее фармацевтическое учреждение города Твери – МУП «Аптека № 1».

Открытая первой в Тверской губернии провизором Карлом Юргенсоном, аптека на ул. Миллионной (ныне - ул.Советской) с 1919 года не меняла статус муниципальной. Уже тогда фармацевты ежегодно обслуживали свыше 12 тысяч рецептов, что говорило о её высокой востребованности.

На сегодняшний день МУП «Аптека №1» имеет сеть филиалов, в нее входят три аптеки, которые обслуживают 65 специалистов – фармацевтов и провизоров. Как в начале своего основания, так и сейчас МУП «Аптека № 1» остается единственным в своем роде предприятием в Твери, на базе которого действует  рецептурно-производственный отдел. Здесь изготавливают лекарства по индивидуальным рецептам, не имеющие промышленных аналогов: растворы и мази, не содержащие консервантов, порошки и микстуры для детей младшего возраста, а так же препараты с ограниченным сроком годности. В приоритете работы предприятия - обслуживание льготных категорий граждан.

Стабильной и безубыточной работе аптеки во многом способствует сохранение преемственности фармацевтов. Многолетний опыт профессионалов охотно перенимают молодые специалисты.

От имени администрации города Твери Любовь Огиенко вручила благодарственные письма отличившимся работникам МУП «Аптека № 1», сообщает Управление информации администрации города Твери.

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Метки: аптека №1 аптеки в твери муниципальная аптека
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Комментарии (3)

  • TvereZ 
    Вывод: эта аптека - единственная в городе. Все остальные, не имеющие производства и торгующие готовыми формами - просто аптечные пункты.
    13.02.2017 12:07
    0 | 2

  • pereima 
    На фото надо бы поместить действительно "Аптеку №1" на Советской, 25. А МУП в относительно молодом доме на проспекте Чайковского,31  с аптекой №200 (на фото) все-таки на 240 летний юбилей не тянет. Хотя фармацевтика сохранилась только там. 

И хотелось бы, чтобы Аптеку №1 на Советской не постигла судьба "Букиниста". Все - таки городское достояние и история.
    13.02.2017 12:48
    0 | 5

  • horton 
    А кто такая эффектная блондинка на втором фото?...)
    13.02.2017 16:51
    0 | 0
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