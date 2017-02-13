tvernews.ru
13 февраля Понедельник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-5 рейтинга популярных беззалоговых кредитов за январь 2017

Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-5 рейтинга популярных беззалоговых кредитов за январь 2017 - ТИА
13 Февраля 2017 10:44
Автор: TIA

По версии портала «БанкИнформСервис» Банк УРАЛСИБ вновь вошел в число лидеров рейтинга кредитов наличными без обеспечения. Рейтинг составлен на основе данных Яндекс.Метрики о наиболее посещаемых страницах потребительских кредитов наличными без обеспечения.

Ставка по потребительским кредитам в Банке УРАЛСИБ составляет от 13,5% в рублях РФ. Срок кредитования - до 7 лет. Возраст заемщика должен быть не менее 23 и не более 70 лет на момент окончания срока действия кредитного договора. Сумма - от 35 тыс. до 1,5 млн рублей. Кредитные средства предоставляются в течение 1 дня с даты подачи клиентом заявки и комплекта документов. Досрочное погашение кредита на любом сроке осуществляется без комиссий.

Ставка по кредиту снижается на 1% при подаче заявки через Интернет – сайт Банка либо при использовании кредитных средств для рефинансирования обязательств в стороннем банке. В случае, если клиент подает заявку через сайт Банка с целью рефинансирования,  скидки по ставке суммируются.

Ознакомиться с условиями кредитования и оформить заявку на кредит можно в ближайших отделениях Банка УРАЛСИБ, на сайте www. uralsib.ru или по телефону круглосуточной информационной службы 8-800-200-55-20.

На правах рекламы.

ПАО "БАНК УРАЛСИБ" Генеральная лицензия Банка России №30 выдана 10.09.2015 г. 

Требования к заемщику: Гражданство РФ и регистрация в регионе, где действует офис банка УРАЛСИБ. Минимальный возраст 18 лет. Максимальный возраст на момент окончания срока кредита 65 лет. Стаж на последнем месте работы от 3 месяцев, организация-работодатель существует более 12 месяцев. Первоначальный взнос от 10% от стоимости недвижимости. Размер кредита: от 300 тыс. до 50 млн руб. (итоговый максимальный размер кредита зависит от платежеспособности клиента) .Срок кредита от 3 до 25 лет. Обеспечение: Залог приобретаемой недвижимости. Процентная ставка за пользованием кредитом устанавливается в зависимости от размера первоначального взноса (указан в процентах от стоимости приобретаемой недвижимости). При определении размера процентной ставки по кредиту нижняя граница диапазона по первоначальному взносу включается в него, верхняя – исключается.

 

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: банк уралсиб УРАЛСИБ ипотека в уралсибе ипотечное кредитование
Смотрите также:
Комментарии для этого материала отключены
Популярные темы

Немного о "Лыжне России-2017"

2017-02-12 09:08
188

Чемпионка мира по дартсу Анастасия Добромыслова родила сына Джозефа

2017-02-06 18:54
122

Пешеходный переход? Нет, не слышали!

2017-02-07 11:54
70

Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье

2017-02-07 19:36
65

Хаг Ту би Шват Самеах !

2017-02-11 08:58
64

«Встань и иди!»: тверской профессор разработал лекарство для животных, которое отращивает культи, выращивает новые глаза и высушивает матку и яичники

2017-02-08 12:49
61

Бесплатные анализы и круги ада: в тверской поликлинике у здорового ребенка нашли гепатит С, а серьёзно больному сказали, что здоров

2017-02-06 16:50
58

Кара-Мурзу госпитализировали после банкета в Твери

2017-02-07 16:38
47

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© «ТИА», 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100