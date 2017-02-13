Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-5 рейтинга популярных беззалоговых кредитов за январь 2017

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Ставка по потребительским кредитам в Банке УРАЛСИБ составляет от 13,5% в рублях РФ. Срок кредитования - до 7 лет. Возраст заемщика должен быть не менее 23 и не более 70 лет на момент окончания срока действия кредитного договора. Сумма - от 35 тыс. до 1,5 млн рублей. Кредитные средства предоставляются в течение 1 дня с даты подачи клиентом заявки и комплекта документов. Досрочное погашение кредита на любом сроке осуществляется без комиссий.
Ставка по кредиту снижается на 1% при подаче заявки через Интернет – сайт Банка либо при использовании кредитных средств для рефинансирования обязательств в стороннем банке. В случае, если клиент подает заявку через сайт Банка с целью рефинансирования, скидки по ставке суммируются.
Ознакомиться с условиями кредитования и оформить заявку на кредит можно в ближайших отделениях Банка УРАЛСИБ, на сайте www. uralsib.ru или по телефону круглосуточной информационной службы 8-800-200-55-20.
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ПАО "БАНК УРАЛСИБ" Генеральная лицензия Банка России №30 выдана 10.09.2015 г.
Требования к заемщику: Гражданство РФ и регистрация в регионе, где действует офис банка УРАЛСИБ. Минимальный возраст 18 лет. Максимальный возраст на момент окончания срока кредита 65 лет. Стаж на последнем месте работы от 3 месяцев, организация-работодатель существует более 12 месяцев. Первоначальный взнос от 10% от стоимости недвижимости. Размер кредита: от 300 тыс. до 50 млн руб. (итоговый максимальный размер кредита зависит от платежеспособности клиента) .Срок кредита от 3 до 25 лет. Обеспечение: Залог приобретаемой недвижимости. Процентная ставка за пользованием кредитом устанавливается в зависимости от размера первоначального взноса (указан в процентах от стоимости приобретаемой недвижимости). При определении размера процентной ставки по кредиту нижняя граница диапазона по первоначальному взносу включается в него, верхняя – исключается.