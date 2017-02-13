В Тверской области два водителя-лихача сбили людей и скрылись с места аварии

С 10 по 12 февраля в Тверской области произошло пять дорожно-транспортных происшествий, в результате которых шесть человек, в том числе один ребёнок, получили различные травмы.

С 10 по 12 февраля в Тверской области произошло пять дорожно-транспортных происшествий, в результате которых шесть человек, в том числе один ребёнок, получили различные травмы, сообщает УГИБДД по Тверской области.

10 февраля в 18:10 в Торжке в районе дома 78 по ул. Дзержинского 58-летний водитель "Рено Логан" сбил 19-летнего пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход с травмами доставлен в медицинское учреждение. Водитель "Рено" скрылся с места ДТП, но впоследствии его разыскали.

11 февраля в 13:54 в Твери напротив дома 101 по Октябрьскому проспекту 19-летний водитель ВАЗ-21074, не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди "Шевроле Лачетти" под управлением 24-летнего водителя. В результате столкновения 22-летняя девушка-пассажир иномарки с травмами самостоятельно обратилась в медицинское учреждение.

11 февраля около 21:00 в районе парковки у ТЦ «Рубин» водитель неустановленной машины сбил 14-летнюю девочку-пешехода и скрылся. В результате аварии девочка с травмами самостоятельно обратилась в медицинское учреждение.

12 февраля около 11:30 на 34 км автодороги Торжок – Осташков в Кувшиновском районе 22-летний водитель ВАЗ-21093 при развороте не уступил дорогу встречному "Рено Логан" под управлением 20-летнего водителя. В результате ДТП водитель ВАЗа и 67-летняя женщина-пассажир "Рено" с травмами доставлены в медицинское учреждение.