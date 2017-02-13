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Тверская область на Российском инвестиционном форуме в Сочи представит проекты «Тверь Сити» и «Тверь Экспо»

Тверская область на Российском инвестиционном форуме в Сочи представит проекты «Тверь Сити» и «Тверь Экспо» - ТИА
13 Февраля 2017 09:28
Автор: TIA

27-28 февраля в Сочи состоится Российский инвестиционный форум. Главной темой его дискуссионных площадок станет наращивание экономического потенциала регионов.

В работе форума традиционно принимает участие Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Планируется, что делегацию Тверской области возглавит губернатор Игорь Руденя. Руководитель региона примет участие в деловых встречах и церемониях подписания соглашений о сотрудничестве с бизнес-партнерами Верхневолжья.

В рамках форума пройдет выставка региональных проектов. Стенд Тверской области в этом году будет больше и заметнее, чем на предыдущих экспозициях в Сочи. Посетителям продемонстрируют проекты в сфере сельского хозяйства, промышленности, туризма и городского планирования.

Центральное место в тверской экспозиции займут макеты бизнес-кластера «Тверь Сити» и выставочного комплекса «Тверь Экспо». Эти объекты, ранее представленные Президенту РФ Владимиру Путину, станут важнейшими объектами деловой инфраструктуры Верхневолжья.

Кроме того, посетители стенда Тверской области смогут продегустировать продукцию тверских товаропроизводителей: хлебобулочные изделия, мясные деликатесы, мармелад, джемы и др.

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Метки: инвестиционный форум в сочи
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Комментарии (10)

  • asp1010 
    "Центральное место в тверской экспозиции займут макеты бизнес-кластера «Тверь Сити» и выставочного комплекса «Тверь Экспо». Эти объекты, ранее представленные Президенту РФ Владимиру Путину, станут важнейшими объектами деловой инфраструктуры Верхневолжья."

Важнейшими объектами деловой инфраструктуры во все времена были:
- станкостроение;
- металлообработка;
- химическая промышленность;
- приборостроение;
- наукоемкое производство.
Проще говоря экономику двигает: производство автомобилей, производство станков для производства автомобилей, тракторов, поездов, самолетов, кораблей, спец. техники и т.д.
    Всякие Тверь-Сити-Экспо - это всё чушь, направленная на то, чтобы показать, что какая-то работа по развитию экономики ведется. Для строительства офисных зданий не нужно прикладывать никакой фантазии. В чем здесь заслуга региона и губернатора? Какой эффект дадут эти Тверь-Сити-Экспо?
    13.02.2017 10:32
    0 | 9

    • antiER 
      А теперь " хлебобулочные изделия, мясные деликатесы, мармелад, джемы и др." Да есть чем гордится ... водки с пивом не хватает.
      13.02.2017 11:30
      0 | 2

    • Virtue_to_Vice 
      Это, конечно, верно. Но это не значит, что городу не нужен новый общественно-деловой центр, который мог бы разгрузить центр исторический.
      13.02.2017 12:37
      1 | 0

      • asp1010 
        Может городу и нужен такой деловой центр. Только вы внимательно прочитайте новость "Центральное место в тверской экспозиции...". Т.е. мы всей России говорим буквально, что для Твери сейчас самое главное построить какие-то СИТИ-Экспо... ))) WTF Блин, какие сити-экспо? 
ОДин сити-экспо откроется - 10 мелких офисных центров закроется, региону, жителям Твери это всё монопенесуально))) Ни горячно, ни холодно.
И причем здесь исторический центр? Где он у нас загружен? У нас город загружен пробками, а пробки у нас где в основном? Правильно...) На мостах. Вывод какой? ... Городу срочно нужен еще один мост, и нужен он уже лет эдак 10 назад.
        13.02.2017 15:52
        0 | 0

  • 100 % 
    Эх, покатаемся на траволЯторе...
    13.02.2017 10:48
    0 | 5

  • Old_man 
    Интересно, найдется ли хотя бы один чудаковатый инвестор, который добровольно согласится вложить свои деньги в строительство бизнес-кластера «Тверь Сити» и выставочного комплекса «Тверь Экспо»?
    13.02.2017 12:43
    0 | 3

    • antiER 
      Лишь бы этим инвестором область не стала...
      13.02.2017 12:48
      0 | 4

  • RSERG 
    А на хрена они нам нужны эти  проекты «Тверь Сити» и «Тверь Экспо»?????
Давайте еще один гиперсупермаркет построим, а вагонзавод и центросвар закроем.  Экономика сразу разовьется. Шутю.
    13.02.2017 12:55
    0 | 4

  • hippo 
    Ребятушки, милые, у областной столицы нет денег на нормальный общественный транспорт (http://www.газета-вся-тверь.рф/?p=24511), отсутствует "Комплексная программа развития транспортной отрасли", о транспортной модели уже и заикаться перестали… И это при том, что транспортная система города – это фактически его кровеносная система. Так, может, засунуть пока в задние карманы все эти "концептуальные проекты", спуститься на землю и начать уже заниматься тем, в чем действительно есть необходимость, а?
    13.02.2017 13:15
    0 | 6

  • mednoe521 
    Редакция ТИА, а Вы не собираетесь съездить в Сочи посмотреть на диво дивное? 
Честно скажу, что хотелось бы посмотреть , что предлагает ТО на такой тусовке.Причём не за мыленным глазом ВГТРК или подобными им журналистами.  У Вас бы получилось!
    13.02.2017 15:14
    0 | 0
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