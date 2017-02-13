Тверская область на Российском инвестиционном форуме в Сочи представит проекты «Тверь Сити» и «Тверь Экспо»

27-28 февраля в Сочи состоится Российский инвестиционный форум. Главной темой его дискуссионных площадок станет наращивание экономического потенциала регионов. В работе форума традиционно принимает участие Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Планируется, что делегацию Тверской области возглавит губернатор Игорь Руденя. Руководитель региона примет участие в деловых встречах и церемониях подписания соглашений о сотрудничестве с бизнес-партнерами Верхневолжья.

27-28 февраля в Сочи состоится Российский инвестиционный форум. Главной темой его дискуссионных площадок станет наращивание экономического потенциала регионов.

В работе форума традиционно принимает участие Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Планируется, что делегацию Тверской области возглавит губернатор Игорь Руденя. Руководитель региона примет участие в деловых встречах и церемониях подписания соглашений о сотрудничестве с бизнес-партнерами Верхневолжья.

В рамках форума пройдет выставка региональных проектов. Стенд Тверской области в этом году будет больше и заметнее, чем на предыдущих экспозициях в Сочи. Посетителям продемонстрируют проекты в сфере сельского хозяйства, промышленности, туризма и городского планирования.

Центральное место в тверской экспозиции займут макеты бизнес-кластера «Тверь Сити» и выставочного комплекса «Тверь Экспо». Эти объекты, ранее представленные Президенту РФ Владимиру Путину, станут важнейшими объектами деловой инфраструктуры Верхневолжья.

Кроме того, посетители стенда Тверской области смогут продегустировать продукцию тверских товаропроизводителей: хлебобулочные изделия, мясные деликатесы, мармелад, джемы и др.