В Тверской области мужчина, пострадавший на пожаре, скончался по дороге в больницу

12 февраля в 22.20 в деревне Старый Погост Калининского района Тверской области в жилом доме произошел пожар.

12 февраля в 22.20 в деревне Старый Погост Калининского района Тверской области в жилом доме произошел пожар.

Как рассказали ТИА в пресс-службе МЧС по Тверской области, загорелся одноэтажный бетонный дом. Приехавшие пожарные обнаружили в горящем доме 66-летнего мужчину, владельца дома. Пострадавшему была оказана первая помощь, но мужчина скончался в машине скорой по пути в больницу. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. В полночь пожар был полностью ликвидирован.