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В Твери ищут пропавшего 60-летнего мужчину

В Твери ищут пропавшего 60-летнего мужчину - ТИА
12 Февраля 2017 20:17
Автор: TIA

12 февраля 2017 года Игорь Владимирович Буняев ушел из магазина "Волжский пекарь" (Тверь, ул.Коробкова) в неизвестном направлении. 

Приметы: рост 175 см, пострижен наголо, носит бороду и усы, крепкого телосложения. 

Был одет: куртка молочного цвета с капюшоном с меховой опушкой, черные брюки, черные ботинки, черная вязаная шапка с белой полосой. С собой была черная женская сумка с кошельком, ключами, сахарным песком и банкой горошка. 

Мужчина страдает деменцией. Может находиться в подъездах, передвигаться на транспорте. Может думать, что находится в другом городе, не сообщать, что потерялся. 

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просим звонить по телефонам 8(920)173-47-08, 8(910)646-34-34 или 102.

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Комментарии (1)

  • Dobry кrtek 
    Как же слабоумного в магазин отпустили? Жаль мужика, в 60 лет распасться...
    12.02.2017 21:00
    0 | 3
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