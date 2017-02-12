В Твери ищут пропавшего 60-летнего мужчину

12 февраля 2017 года Игорь Владимирович Буняев ушел из магазина "Волжский пекарь" (Тверь, ул.Коробкова) в неизвестном направлении.

12 февраля 2017 года Игорь Владимирович Буняев ушел из магазина "Волжский пекарь" (Тверь, ул.Коробкова) в неизвестном направлении.

Приметы: рост 175 см, пострижен наголо, носит бороду и усы, крепкого телосложения.

Был одет: куртка молочного цвета с капюшоном с меховой опушкой, черные брюки, черные ботинки, черная вязаная шапка с белой полосой. С собой была черная женская сумка с кошельком, ключами, сахарным песком и банкой горошка.

Мужчина страдает деменцией. Может находиться в подъездах, передвигаться на транспорте. Может думать, что находится в другом городе, не сообщать, что потерялся.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просим звонить по телефонам 8(920)173-47-08, 8(910)646-34-34 или 102.