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ЛО МВД России на станции Тверь напоминает: сообщить о преступлении вы можете круглосуточно и в любой форме

12 Февраля 2017 18:40
Автор: TIA

Линейный отдел МВД России на станции Тверь напоминает о том, что любой желающий что-либо сообщить о происшествии, преступлении или правонарушении может обратиться в органы внутренних дел: письменно по почте, устно по телефону, прислать информацию по электронной почте, в дежурной части, либо при непосредственном общении с сотрудником полиции.

Каждое заявление и сообщение, как сообщают в ведомстве, будет обязательно принято и учтено незамедлительно и круглосуточно.

Заявления и сообщения рассматриваются сотрудниками ОВД в срок от 3 до 10 суток. При этом ответ заявителю должен быть отправлен не позднее 24 часов после принятия решения по его обращению.

Адрес: г.Тверь, ул.Колодкина, д.8,
телефон дежурной части: 8(4822) 32-03-37, 8(4822) 41-32-09, 8(4822) 32-13-27
Электронный адрес для обращений граждан: lo-tver_gdir@mvd.ru
Телефон доверия Управления на транспорте МВД России по ЦФО: 8 (499) 266-94-05
Электронный адрес для обращений граждан Управления на транспорте МВД России по ЦФО: MUVDTPRESSA.YANDEX.RU

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Метки: ло мвд на станции тверь сообщить о преступлении
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Комментарии (5)

  • MikeH 
    "Электронный адрес для обращений граждан Управления на транспорте МВД России по ЦФО: MUVDTPRESSA.YANDEX.RU"

WTF?
    12.02.2017 18:51
    0 | 3

    • AlexR69 
      им как в приказе адрес написали, так они и пишут.
каждое утро проверяют ящик перед сдачей смены, а писем все нет :),
значит никто по электронной почте не обращается
      12.02.2017 18:59
      0 | 3

      • MikeH 
        Ааа, красава!
        12.02.2017 19:31
        0 | 0

    • Proletary 
      Во времена становления факсимильных аппаратов получил факс из Краснохолмского РОВД. Верхнюю треть страницы А4 занимал логотип с гербом и надписью Red Hill Police.
      12.02.2017 21:23
      0 | 0

  • Унук аль Хай 
    искатели ошибок.... обычное проявление дисграфии, но я сомневаюсь, что у МВД трудности с написанием текстов.
    12.02.2017 20:26
    0 | 0
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