ЛО МВД России на станции Тверь напоминает: сообщить о преступлении вы можете круглосуточно и в любой форме

Линейный отдел МВД России на станции Тверь напоминает о том, что любой желающий что-либо сообщить о происшествии, преступлении или правонарушении может обратиться в органы внутренних дел: письменно по почте, устно по телефону, прислать информацию по электронной почте, в дежурной части, либо при непосредственном общении с сотрудником полиции.

Линейный отдел МВД России на станции Тверь напоминает о том, что любой желающий что-либо сообщить о происшествии, преступлении или правонарушении может обратиться в органы внутренних дел: письменно по почте, устно по телефону, прислать информацию по электронной почте, в дежурной части, либо при непосредственном общении с сотрудником полиции.

Каждое заявление и сообщение, как сообщают в ведомстве, будет обязательно принято и учтено незамедлительно и круглосуточно.

Заявления и сообщения рассматриваются сотрудниками ОВД в срок от 3 до 10 суток. При этом ответ заявителю должен быть отправлен не позднее 24 часов после принятия решения по его обращению.

Адрес: г.Тверь, ул.Колодкина, д.8,

телефон дежурной части: 8(4822) 32-03-37, 8(4822) 41-32-09, 8(4822) 32-13-27

Электронный адрес для обращений граждан: lo-tver_gdir@mvd.ru

Телефон доверия Управления на транспорте МВД России по ЦФО: 8 (499) 266-94-05

Электронный адрес для обращений граждан Управления на транспорте МВД России по ЦФО: MUVDTPRESSA.YANDEX.RU