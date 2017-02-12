В Твери пройдёт вечер ирландской культуры

Тверской православный молодежный клуб «Сеятель» приступил к подготовке вечера ирландской культуры.

Тверской православный молодежный клуб «Сеятель» приступил к подготовке вечера ирландской культуры, как сообщается на сайте Тверской епархии. В программе, помимо ирландских мелодий и песен, планируется проведение мастер-класса по ирландским танцам и народным играм. Хэдлайнером вечера станет группа "Ашель".

«Ирландский вечер» посвящен дню памяти святого Патрика, и проходит уже много лет.

Мероприятие состоится в Молодежном культурном центре в Твери 20 февраля, начало в 19.00.