Жительницу Тверской области нашли мёртвой на парковке большегрузов под Петербургом

36-летняя женщина, предположительно, скончалась от алкогольной интоксикации либо от желудочного кровотечения

36-летняя женщина, предположительно, скончалась от алкогольной интоксикации либо от желудочного кровотечения, как сообщает информационный департамент «Оперативное прикрытие».

Тело жительницы Вышнего Волочка было найдено на парковке большегрузов во Всеволожском районе днём 11 февраля. Его обнаружил в кабине своего автомобиля водитель. Знакомая дальнобойщика лежала на спальном месте, как сообщается, на теле внешних признаков насильственной смерти нет.