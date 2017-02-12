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Жительницу Тверской области нашли мёртвой на парковке большегрузов под Петербургом

12 Февраля 2017 14:33
Автор: TIA

36-летняя женщина, предположительно, скончалась от алкогольной интоксикации либо от желудочного кровотечения, как сообщает информационный департамент «Оперативное прикрытие».

Тело жительницы Вышнего Волочка было найдено на парковке большегрузов во Всеволожском районе днём 11 февраля. Его обнаружил в кабине своего автомобиля водитель. Знакомая дальнобойщика лежала на спальном месте, как сообщается, на теле внешних признаков насильственной смерти нет.

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Метки: несчастный случай жительницу тверской области нашли мертвой в кабине дальнобойщика
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Комментарии (2)

  • horton 
    На рабочем месте, так сказать... хоть шутки тут и  неуместны...
    12.02.2017 16:35
    1 | 1

  • romich 
    "знакомая дальнобойщика" - ну уморили
    12.02.2017 16:44
    0 | 2
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