МЧС: в ближайшие два дня ожидается сильный ветер и метель

По сообщению ФГБУ «Тверской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» днем 13 февраля 2017 года на территории Тверской области ожидается усиление западного, юго-западного ветра, отдельные порывы 12-14 м/с, метель. В течение суток 14 февраля 2017 года на территории Тверской области ожидается усиление северного, северо-западного ветра, отдельные порывы 13-18 м/с.
МЧС рекомендует при сильном ветре:
Ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.
Если сильный ветер застал на улице, укрыться в подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш может упасть шифер и другие кровельные материалы. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям.
Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.
Если вы выехали за пределы населенного пункта, то целесообразно выйти из автомобиля и укрыться в дорожном кювете.
В городе надо немедленно покинуть автомобиль, автобус, трамвай и спрятаться в ближайшем убежище, подземном переходе или подвале.
При нахождении в дороге, на открытой местности, лучше всего скрыться в яме, овраге и плотно прижаться к земле.
Рекомендации при метели:
Воздержитесь от поездок по городу на личном автотранспорте.
Поскольку возможно нарушение энергоснабжения, приготовьтесь к отключению электроэнергии, закройте газовые краны.
Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев.
Научите детей действовать во время непогоды.
Находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
Избегайте деревьев, разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач).
Комментарии (1)
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horton
12.02.2017 16:43
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