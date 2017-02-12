Кому "азотного" мороженого и разговоров о космосе? «Physica, лирики и чай» проходит сегодня в ТвГУ

12 февраля в Тверском госуниверситете пройдет традиционное мероприятие «Physica, лирики и чай», посвященное Дню российской науки. С 12:00 до 17:00 в 3 корпусе ТвГУ (Садовый пер., 35) участников ждёт уникальная и познавательная программа.
Молодые учёные на лекциях затронут вопросы освоения космоса, особенности нанонауки в современном мире, перспективы развития аддитивных технологий и ряд других тем. На мастер-классах вы сможете напечатать на 3D принтере отсканированный в реальном времени объект, научитесь заваривать ароматный кофе и многое другое.
На протяжении всего мероприятия будет работать зона кофе-брейка, зона виртуальной реальности, все желающие смогут «порисовать» 3D-ручками, поучаствовать в лотерее и попробовать «азотное» мороженое.
«Physica, лирики и чай» - это научно-популярные лекции:
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12:40-13:20
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Смирнов И. «Тверская область сегодня»
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13:30-14:10
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Коробейничева О. «Жизнь за пределами Земли»
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14:20-15:00
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Васильев С. «Удивительный наномир вокруг нас!»
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15:10-15:50
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Захарчев И. «Проблемы и прогнозы развития отрасли аддитивных технологий в производстве»
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16:00-16:40
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Суханов А. «Продуктивность»
«Physica, лирики и чай» - это мастер-классы:
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12:40-13:20
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Арутюнян А. «Методы сканирования и Fusion360»
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13:30-14:10
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Саранова Ю. «Личное продвижение. 5 советов на каждый день!»
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12:40-14:10
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Рожков М. «Китайская чайная культура»
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14:20-15:50
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Кузнецов В. «Джезва. Создание авторского напитка!»
Вход на мероприятие СВОБОДНЫЙ.
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