Во Ржеве выберут самую длинную косу

12 февраля в Ржеве пройдёт отборочный этап конкурса «Длинная коса – ржевская краса». Участие в нём примут жительницы города Ржева и Ржевского района всех возрастов.

12 февраля в Ржеве пройдёт отборочный этап конкурса «Длинная коса – ржевская краса». Участие в нём примут жительницы города Ржева и Ржевского района всех возрастов.

Жюри будет измерять длину косы в заплетенном виде (из трех прядей) от нижней линии роста волос. Номинаций будет четыре:

«Самая длинная коса в возрастной группе 0 – 7 лет»

«Самая длинная коса в возрастной группе 8 – 12 лет»

«Самая длинная коса в возрастной группе 13 – 20 лет»

«Самая длинная коса в возрастной группе 20 лет и старше…».

Награждение победительниц конкурса дипломами и памятными подарками состоится 26 февраля в 12.00 на городском празднике «Широкая Масленица» на Советской площади. Конкурс проводит администрация города.