Тверские водители - любители быстрой езды - обеспечили региону место в топ-10 среди лихачей

Чаще всего российских водителей штрафуют за превышение скорости. Это легко объясняется не только массовостью этого нарушения ПДД, но и наличием комплексов фото- и видеофиксации, которые делают множество снимков ежедневно. По результатам совместного исследования портала «Колёса» и сайта «Штрафы ГИБДД» стала известна десятка регионов РФ, в которых зафиксирован самый высокий процент штрафов за это нарушение.

Чаще всего российских водителей штрафуют за превышение скорости. Это легко объясняется не только массовостью этого нарушения ПДД, но и наличием комплексов фото- и видеофиксации, которые делают множество снимков ежедневно. По результатам совместного исследования портала «Колёса» и сайта «Штрафы ГИБДД» стала известна десятка регионов РФ, в которых зафиксирован самый высокий процент штрафов за это нарушение.

Эксперты посчитали, какой процент из всего количества административных наказаний составляли штрафы за превышение скорости в ушедшем 2016 году. В итоге Тверская область оказалась в этом рейтинге на шестом месте. 78,52% всех штрафов, наложенных на наших автолюбителей, оказались за несоблюдение скоростного режима.

Самыми лихими водителями в стране оказались жители Рязанской области, чуть-чуть не дотянувшие до отметки «86%». Вслед за ними расположились костромские и нижегородские водители.