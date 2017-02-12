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Тверские водители - любители быстрой езды - обеспечили региону место в топ-10 среди лихачей

11 Февраля 2017 20:57
Автор: TIA

Фоторепортаж

Чаще всего российских водителей штрафуют за превышение скорости. Это легко объясняется не только массовостью этого нарушения ПДД, но и наличием комплексов фото- и видеофиксации, которые делают множество снимков ежедневно. По результатам совместного исследования портала «Колёса» и сайта «Штрафы ГИБДД» стала известна десятка регионов РФ, в которых зафиксирован самый высокий процент штрафов за это нарушение.

Эксперты посчитали, какой процент из всего количества административных наказаний составляли штрафы за превышение скорости в ушедшем 2016 году. В итоге Тверская область оказалась в этом рейтинге на шестом месте. 78,52% всех штрафов, наложенных на наших автолюбителей, оказались за несоблюдение скоростного режима.

Самыми лихими водителями в стране оказались жители Рязанской области, чуть-чуть не дотянувшие до отметки «86%». Вслед за ними расположились костромские и нижегородские водители.

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Метки: превышение скорости штрафы гибдд рейтинг регионов
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Комментарии (9)

  • DenBlldenn 
    Поднимем Тверь в первую тройку!

В прошлом году внёс свой вклад, продолжу в этом)
    11.02.2017 22:00
    0 | 3

    • Наташа (https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/130326850817644/) 
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      12.02.2017 00:58
      0 | 0

  • abeltv 
    Скорее всего в Тверской области очень много камер фиксации нарушений ПДД, причём в основном они фиксируют именно нарушение скоростного режима.
    11.02.2017 22:09
    0 | 3

  • USSR 
    Все камеры выучены наизусть. И не только в ТО. Радар-детектор давно не включал. Каюсь, но за последний год не внёс в данный рейтинг своего вклада. Обещаю исправиться!
А по сути, если бы хваленые "одиссеи", не работающие кстати до сих пор с начала года, реально штрафовали джамшутов, то проезд на красный и поворот не с того ряда отправил бы нас в самый низ сего странного рейтинга!
    11.02.2017 22:44
    0 | 2

    • horton 
      Я тоже обещаю исправиться, т. к. внесла вклад в этот рейтинг... два раза...
      11.02.2017 22:57
      0 | 0

      • Proletary 
        Внесу свой вклад в этот каминг-аут. 4 штрафа за всю жизнь: три честных - за 86 км/ч, за невключенный свет, за переход улицы в неположенном месте и 1 раз за грязный номер (ну не могу я тебя так отпустить, давай у тебя номер будет грязным?)
        11.02.2017 23:10
        0 | 1

  • Proletary 
    А по синьке за рулем мы на каком месте? Любопытно было бы посмотреть все цифры.
    11.02.2017 22:50
    0 | 0

  • Ms. 
    Остальные регионы входят в топ технически непродвинутых. Нет камер - нет фиксации нарушений. В кустах уже давно не стоят.
    11.02.2017 22:54
    0 | 0

  • ChsZ 
    Есть мнение, что основные нарушители - не жители региона, а залетные, в бреющем полете из Москвы в СПБ. Так что заслуги местных посонов на тонированных девятках тут нет)
    12.02.2017 00:26
    0 | 0
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