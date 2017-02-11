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В Твери на старт «Лыжни России-2017» вышли 7000 жителей региона

В Твери на старт «Лыжни России-2017» вышли 7000 жителей региона - ТИА
11 Февраля 2017 16:18
Автор: TIA

Фоторепортаж

11 февраля в Твери состоялся региональный этап XXXV Всероссийской массовой гонки «Лыжня России-2017». На старт вышло более семи тысяч человек из 43 муниципальных образований Тверской области. Среди гостей «Лыжни России» – почетный мастер спорта СССР по лыжным гонкам Николай Липашов, мастер спорта международного класса по лыжным гонкам Ольга Михайлова.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя дал старт первому забегу, в котором приняли участие юноши 1999 года и младше, и вручил награды победителям. Лучшим на этой дистанции стал тверитянин Федор Клушанцев.

На «Лыжне России-2017» в Твери состоялись забеги на 1 км, 2,5 км, 4,5 км и 7 км для разных возрастных категорий, прошли семейные старты, на трассу вышли также ветераны спорта, люди с ограниченными возможностями здоровья.

Николай Липашов и Ольга Михайлова – прославленные лыжники тверского края – поддерживают стремление областной власти сделать занятия спортом престижными и популярными среди широкого круга населения.

​Дистанцию в 1 км преодолели около 70 инвалидов.  Губернатор Игорь Руденя и член Совета Федерации РФ от Тверской области, президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукинн вручили каждому спортсмену дипломы и медали участников соревнований.

Команда сотрудников МЧС России дружно стартовала на «Лыжне России - 2017», им предстояло пройти дистанцию в несколько километров свободным стилем.  Большинство спортсменов пришли вместе со своими семьями, которые на протяжении всей гонки поддерживали их.

Помимо состязательной части, на зимнем празднике спорта была организована культурно-развлекательная программа: концерт с участием тверских коллективов, анимация и конкурсы, обустроены горки для катания.

Для участников и гостей соревнований была организована полевая кухня Главного управления МЧС России по Тверской области. За вкусной кашей и горячим чаем, выстраивалась очередь из спортсменов и любителей зимнего вида спорта.

«Лыжня России» проводится в Тверской области с 2005 года. За это время значительно вырос масштаб массовых состязаний. Если на первый старт вышли 7900 жителей Верхневолжья, то в нынешнем году в забегах в целом по области примут участие более 15 тысяч человек. Помимо Тверской области соревнования организованы в 74 субъектах Российской Федерации, охват участников в целом по стране – более 600 тысяч человек.

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Метки: лыжня россии 2017 лыжня россии в твери
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Комментарии (3)

  • Dobry кrtek 
    Лыжники меняются, финиш прежний.
    Прикрепленные изображения:
    11.02.2017 17:14
    0 | 3

    • dsmile 
      ну,первый то совсем лыжник,а второй что то не очень.
      11.02.2017 17:54
      0 | 0

  • Nyuta 
    вообще было очень здорово, я тоже участвовала
    Прикрепленные изображения:
    11.02.2017 18:45
    0 | 0
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