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В Тверской области проходят соревнования по снежным дисциплинам ездового спорта

11 Февраля 2017 16:05
Автор: TIA

11 и 12 февраля в Тверской области проходят чемпионат и первенство России по снежным дисциплинам ездового спорта (спринт). Организатор соревнований – Федерация ездового спорта России при поддержке Министерства спорта Российской Федерации.

За звание чемпиона страны борются сильнейшие спортсмены из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Нижегородской, Сахалинской областей, Ханты-Мансийска, Тюмени, Красноярска, Камчатского и Хабаровского края, Беларуси. Состязания проходят на базе комплекса «Компьютерия».

Гонки организованы в нескольких дисциплинах: ски-джоринг (лыжник и собака), а также в упряжках на 2, 4 и 6 собак.

Тверская область уже становилась центром проведения соревнований по ездовому спорту. В 1998 году в Осташковском районе, на озере Селигер, состоялся второй чемпионат России по ездовому спорту.

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Метки: чемпионат по ездовому спорту спринт
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Комментарии (2)

  • horton 
    Ф. Искандер
Что за выдумка, однако:
Среди зимних сосен рыжих
Впереди бежит собака,
Сзади - девушка на лыжах.

Лёгкой палкою махая,
Поводок в руке внатяжку,
Мчит наездница лихая,
Рвётся храбрая упряжка...

Только пар качнулся зыбко
Над лыжнёй, слегка протёртой.
Мне запомнилась улыбка
На большой собачьей морде.

... Исчезает в дальней чаще
Серебристое виденье.
Ну а что такое счастье?
Чудо? Молодость? Везенье?

Может, зимняя дорога
Да весёлая отвага,
Да фантазии немного,
Да хорошая собака?..

PS. Про меня стих. В школьные годы у меня была лайка. Как мы с ней по лыжне носились...)
    11.02.2017 17:41
    0 | 0

  • Nyuta 
    Собаки врать не умеют.
Всё говорят как есть.
И если хвостом метелят -
Это любовь, не лесть.
Нет у них задней мысли
В дружбе искать расчёт.
Пёс не предаст ни в жизни
друга - скорей умрёт!
    11.02.2017 18:48
    0 | 0
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