В Тверской области проходят соревнования по снежным дисциплинам ездового спорта

11 и 12 февраля в Тверской области проходят чемпионат и первенство России по снежным дисциплинам ездового спорта (спринт). Организатор соревнований – Федерация ездового спорта России при поддержке Министерства спорта Российской Федерации.
За звание чемпиона страны борются сильнейшие спортсмены из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Нижегородской, Сахалинской областей, Ханты-Мансийска, Тюмени, Красноярска, Камчатского и Хабаровского края, Беларуси. Состязания проходят на базе комплекса «Компьютерия».
Гонки организованы в нескольких дисциплинах: ски-джоринг (лыжник и собака), а также в упряжках на 2, 4 и 6 собак.
Тверская область уже становилась центром проведения соревнований по ездовому спорту. В 1998 году в Осташковском районе, на озере Селигер, состоялся второй чемпионат России по ездовому спорту.
Комментарии (2)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Nyuta
11.02.2017 18:48
0
|
0