В женской ИК-5 Тверской области стартовал фестиваль дружбы народов

5 февраля в клубе ИК-5, расположенной в Вышнем Волочке, стартовал V фестиваль дружбы народов среди осужденных. Осужденных знакомят с праздниками, песнями, танцами и традициями народов, проживающих в России.

5 февраля в клубе ИК-5, расположенной в Вышнем Волочке, стартовал V фестиваль дружбы народов среди осужденных. Осужденных знакомят с праздниками, песнями, танцами и традициями народов, проживающих в России.

Среди осужденных вышневолоцкой женской колонии есть представительницы разных национальностей, которые смогли интересно и творчески рассказать о себе. Подготовкой программы они занимались под руководством начальников отрядов, концертные костюмы сшили своими руками.

В первый фестивальный день выступили русские, таджики, татары и цыгане.

Русские красавицы подготовили для зрителей народный танец и рассказ о любимых праздниках. Девушки из Татарстана рассказали о традициях уважении и почитании родителей, гостеприимстве и щедрости, празднике Сабантуе. Таджички, в национальных костюмах из сверкающих восточных тканей, продемонстрировали грацию движений в танцах и показали фильм о современном Таджикистане. Затем зрительницы аплодировали цыганским пляскам и душевным песням, узнали о родстве цыган с индусами, их национальных праздниках и традициях.

Вторая часть фестиваля пройдет в первое воскресенье марта. В ней будут представлены культура и традиции узбеков, киргизов, молдаван и украинцев. Лучшие фрагменты выступлений войдут в программу заключительного гала-концерта фестиваля.