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Золотую Книгу Твери намерены "запустить" в народ

11 Февраля 2017 13:25
Автор: TIA

При Общественной палате города прошло заседание Совета Золотой Книги Твери. Одним из главных стал вопрос о популяризации этого проекта.

Золотая книга была создана в 2011 году по инициативе Общественной палаты решением Тверской городской Думы. Золотая книга – знак признания особых заслуг граждан перед городом и увековечение их имен. За 6 лет в Книгу были внесены имена 12 человек. Среди них – государственные деятели и духовенство, военачальники и разведчики, архитекторы и писатели. Торжественная церемония занесения имен проходит 4 ноября, в День народного единства.

При обсуждении имен-кандидатов на занесение в Золотую книгу, как правило, учитывается тематика грядущих юбилейных торжеств.

Основной же темой обсуждения стала необходимость популяризации Золотой книги. Вместе с главными символами и атрибутами города фолиант хранится в кабинете Главы Твери, и доступ к ней, естественно, ограничен. Однако каждый житель должен иметь возможность познакомиться с Золотой Книгой, а потому ее нужно демонстрировать не только на торжественных городских церемониях, но и, например, в школах и библиотеках. Участникам Совета предстоит продумать и предложить возможные пути популяризации памятной книги.

Член Совета, доктор культурологии Вячеслав Воробьев предложил также вернуться к телевизионному проекту «Почетные граждане Твери», и дополнить его именами тех, кто был удостоен этого высочайшего городского звания еще до 1917 года.

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Метки: золотая книга твери
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