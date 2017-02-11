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В Твери задержали наркоторговца с 90 граммами героина

11 Февраля 2017 13:09
Автор: TIA

Фоторепортаж

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по  Тверской области задержали в Твери на ул.Багданова подозреваемого в организации «закладок» с наркотиками -  26-летнего уроженца Средней Азии. При личном досмотре у мужчины изъяли 43 полимерных свертка с порошкообразным веществом светлого цвета. Экспертно-криминалистический центр УМВД установил, что в свёртках было 90 граммов героина.

В ходе обыска в съёмной квартире задержанного полицейские нашли  полимерные пакеты с наркотиком для дальнейшего сбыта и предметы для фасовки - упаковочный материал и электронные весы.

По версии следствия, злоумышленник приехал в Тверь для сбыта наркотиков бесконтактным способом через тайники-закладки. После перечисления покупателями денег на лицевые счета, подозреваемый через Интернет указывал адреса схронов.

В настоящее время злоумышленник задержаны в порядке статей 91 и 92 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на сбыт наркотических средств, совершенное в крупном размере»). Сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.

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Метки: наркоторговец героин тайники-закладки наркотики наркотики в твери
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