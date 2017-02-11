Тверичан приглашают на кинопросмотр франко-британской кинокомедии «Экспромт»

19 февраля в 15.00 в Зале искусств библиотеки имени Горького состоится очередная встреча в ВИДЕОКЛУБЕ. В рамках цикла «Перекрёсток искусств» состоится обсуждение и показ франко-британской кинокомедии «Экспромт» (1991). Режиссёр Джеймс Лэпайн.

19 февраля в 15.00 в Зале искусств библиотеки имени Горького состоится очередная встреча в ВИДЕОКЛУБЕ. В рамках цикла «Перекрёсток искусств» состоится обсуждение и показ франко-британской кинокомедии «Экспромт» (1991). Режиссёр Джеймс Лэпайн.

В главных ролях: Джуди Дэвис, Хью Грант, Мэнди Патинкин, Джулиан Сэндз.

Она носила фрак и брюки, курила сигары и писала романы. Он был одним из двух признанных королей фортепиано – музыкантом-виртуозом и большим мастером малых форм – вальсов, мазурок, этюдов и прелюдий. Их сенсационный роман обсуждал не только весь Париж – вся Европа.

Конечно, на самом деле всё происходило не совсем так, как показано в фильме. Но десять лет великий Шопен провел с Авророй Дюпен, известной под именем Жорж Санд, и это были для них лучшие годы…

Комедия рассказывает о событиях, происходящих в загородном доме с участием Шопена, Жорж Санд, Листа, Альфреда де Мюссе, Делакруа и других знаменитостей того времени. Поставленная театральным режиссером Джеймсом Лапином, одно время сотрудничавшим с композитором Стивеном Сондхаймом, эта картина выигрывает благодаря хорошей игре актёров и ироничному отношению к талантам и их поклонникам.

Приглашаем всех желающих на обсуждение и просмотр фильма. Автор-ведущий программы – журналист и критик Валерий Смирнов.