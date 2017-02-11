В Твери планируют повысить тариф на отлов бездомных животных

В Тверской городской Думе прошло совещание, посвящённое проблеме безнадзорных собак в городе. Этой проблеме уже много лет. Несмотря на то, что отлов бездомных животных проводится регулярно, окончательно решить вопрос не удается. Речь о создании приюта ведется не один год, но до сих пор такого объекта в городе нет.

В Тверской городской Думе прошло совещание, посвящённое проблеме безнадзорных собак в городе. Этой проблеме уже много лет. Несмотря на то, что отлов бездомных животных проводится регулярно, окончательно решить вопрос не удается. Речь о создании приюта ведется не один год, но до сих пор такого объекта в городе нет.

Как прозвучало на совещании, это довольно дорогостоящий проект, включающий в себя целый комплекс мероприятий. И потому пока было решено идти по другому, более реалистичному на данный момент пути – повышать качество сегодняшней работы по отлову бездомных собак с дальнейшей передержкой. Для этого необходимо приблизить нынешний тариф к экономически обоснованному, что расширит список потенциальных подрядчиков, а конкуренция повысит качество услуги.

После того, как администрация произведет необходимые расчеты, а в некоторых городах эта цифра в разы выше, Дума сможет произвести корректировку бюджета.