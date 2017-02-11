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В Тверской области начал работать деревообрабатывающий завод по производству OSB-плит

11 Февраля 2017 11:41
Автор: TIA

Фоторепортаж

10 февраля в Торжокском районе прошло торжественное открытие завода «Талион Арбор» - филиала ООО «СТОД», одного из крупнейших инвесторов в деревообрабатывающей отрасли тверского региона.

Участие в церемонии запуска производства приняли: губернатор Тверской области Игорь Руденя, Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, статс-секретарь – заместитель Министра Виктор Евтухов, председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков, представители компаний-поставщиков деревообрабатывающего оборудования.

В промышленную эксплуатацию новый завод в деревне Семёновское Торжокского района был сдан в сентябре прошлого года. Предприятие выпускает экологически чистые ориентированно-стружечные плиты (OSB). Линия мощностью 500 тыс. кубометров в год — крупнейшая в России. Половину продукции планируется реализовывать в регионах РФ, вторая часть пойдёт на экспорт в страны Европы и Азии, Австралию, ОАЭ, США.

Объём инвестиций в строительство завода составил более 20,7 млрд рублей. Реализация проекта осуществлялась с привлечением заёмного финансирования Внешэкономбанка.

Запуск нового производства — один из шагов в решении задачи по повышению эффективности лесопользования в Верхневолжье, развитию в регионе технологий глубокой переработки древесины.

-  Для Тверской области очень важен социальный эффект от реализации проекта. На новом предприятии создано 400 рабочих мест, а с учетом первой очереди производства здесь работают более 1200 жителей региона, - сказал Игорь Руденя.

Справка:

Производство «Талион Арбор» — вторая очередь приоритетного инвестиционного проекта компании «СТОД» («Современные технологии обработки древесины») в области освоения лесов. На первом этапе его реализации в Торжке был построен крупнейший в Европе завод «Талион Терра» по производству шпонированного бруса LVL мощностью 150 кубометров в год. Технологические отходы используются для выпуска древесных топливных гранул (пеллет) премиум-класса. Мощность пеллетного производства — 60 тыс. тонн гранул в год.

Оба предприятия «СТОД» ориентированы на использование местного сырья. Для заготовки древесины компанией и Министерством лесного хозяйства Тверской области заключены договоры аренды участков лесного фонда в Фировском, Бологовском, Торжокском, Спировском, Кувшиновском, Старицком, Ржевском и Удомельском районах.

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Метки: деревообрабатывающий завод производство osb-плит «Талион Арбор» ооо "стод"
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Комментарии (4)

  • Vojdy 
    Нужна подъездная дорога к заводу за счет региона!!!))))
    11.02.2017 12:40
    0 | 0

  • Koppel 
    "...создано 400 рабочих мест"
Ну да. И зарплата, наверное, бешеная, тыщ 10-12...
    11.02.2017 13:16
    0 | 1

  • pessimist 
    " бруса LVL мощностью 150 кубометров в год" - негусто. Может 150 тысяч кубометров, автор?
    11.02.2017 13:38
    0 | 0

  • RVS 
    Цены в регионе обрушат?
    11.02.2017 14:38
    0 | 0
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