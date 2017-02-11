14 февраля стартует XXIII Неделя тверской книги

14 февраля в библиотеке имени А.М. Горького состоится торжественное открытие XXIII Недели тверской книги. Это ежегодное масштабное мероприятие объединяет писателей, издателей, краеведов, библиотекарей и читателей. Традиционно на Неделе книги подводят итоги работы издательств, выбирают лучшую книгу года и презентуют новинки литературы.

14 февраля в библиотеке имени А.М. Горького состоится торжественное открытие XXIII Недели тверской книги. Это ежегодное масштабное мероприятие объединяет писателей, издателей, краеведов, библиотекарей и читателей. Традиционно на Неделе книги подводят итоги работы издательств, выбирают лучшую книгу года и презентуют новинки литературы.

На торжественной церемонии открытия книжного форума будет представлена выставка «Тверская книга - 2016», демонстрирующая более 500 изданий, состоится награждение лауреата ежегодной областной литературной премии им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, вручение приза симпатий библиотекарей авторам, издателям и читателям за бескорыстное и плодотворное сотрудничество с тверскими библиотеками. Также будет вручён диплом «Открытие года» — приз библиотеки имени А.М. Горького за книгу, которая больше остальных впечатлила библиотечное сообщество.

Одно из самых ожидаемых событий Недели — презентация книги московского писателя Николая Борисова «Михаил Тверской», выпущенной в серии «Жизнь замечательных людей». Она даст старт областному фестивалю «Тверская земля: история, события, люди».

Краевед, писатель, общественный деятель Анатолий Головкин представит свою новую книгу «Помнят стены монастыря», а музыкант Марат Карапетян расскажет о своем первом романе «Арт-директор». В программе также презентации альбома «Тверской Императорский дворец. История. Архитектура. Реставрация», книги Митрополита Вениамина (Федчинкова) «На рубеже двух эпох», 15 выпуска альманаха «Тверь», альбома-путеводителя «Тверской Севастополь», книг поэтической серии «Срез» и других.

Кроме того, в ходе Недели книги состоится ставшая уже традиционной VI научная конференция «Исаковские чтения: древнерусская литература и современность», посвященная памяти известного тверского писателя и журналиста, исследователя древнерусской литературы Владимира Исакова.

В течение недели будет идти читательское голосование за лучшую книгу 2016 года. Итоги будут подведены на закрытии форума 20 февраля.

По окончании Недели тверской книги выставка «Тверская книга - 2016» продолжит свою работу в библиотеках области.