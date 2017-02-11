В Мигалове ночью завершили ремонт магистрального трубопровода

В течение дня 10 февраля четыре бригады «Тверской генерации» устраняли повреждение трубопровода в посёлке Мигалово.

В течение дня 10 февраля четыре бригады «Тверской генерации» устраняли повреждение трубопровода в посёлке Мигалово.

Ремонтные работы начались в 9.00. Теплоснабжение и горячую воду отключили в ряде домов на улицах 50 лет Октября, Гайдара и Мигаловской набережной. Потребители и управляющие компании были заранее оповещены о предстоящем отключении.

Повреждение устраняли на магистральном трубопроводе диаметром 325 мм.

Ход работ контролировал департамент ЖКХ администрации Твери. Перед «Тверской генерацией» стояла задача как можно более оперативно осуществить ремонт. В итоге работы завершили в 23:25, после чего начали заполнять систему теплоносителем.