Музей Тверского быта приглашает на мастер-классы по эбру

11 февраля в 13:00 – Мастер-класс по эбру (рисование по воде) «Открытка к Дню Святого Валентина».
Участники занятия познакомятся с древней восточной техникой рисования на воде. В эбру прекрасно то, что даже человек, совершенно не умеющий рисовать, с первого раза создает что-то красивое. Сама вода помогает начинающему художнику творить прекрасное.
Каждый участник мастер-класса сможет создать уникальный рисунок, который станет необычным подарком ко Дню всех влюбленных.
11 февраля в 14:00 – Интерактивное занятие «Большая история маленькой пуговки».
Кто придумал пуговицу? Каким образом она появилась на нашей одежде? Самая простая вещь может рассказать удивительную историю своего появления.
Комментарии (2)
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Dobry кrtek
11.02.2017 10:05
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