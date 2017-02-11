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Музей Тверского быта приглашает на мастер-классы по эбру

11 Февраля 2017 09:29
Автор: TIA

11 февраля в 13:00 – Мастер-класс по эбру (рисование по воде) «Открытка к Дню Святого Валентина».

Участники занятия познакомятся с древней восточной техникой рисования на воде. В эбру прекрасно то, что даже человек, совершенно не умеющий рисовать, с первого раза создает что-то красивое. Сама вода помогает начинающему художнику творить прекрасное.

Каждый участник мастер-класса сможет создать уникальный рисунок, который станет необычным подарком ко Дню всех влюбленных.

11 февраля в 14:00 – Интерактивное занятие «Большая история маленькой пуговки».

Кто придумал пуговицу? Каким образом она появилась на нашей одежде? Самая простая вещь может рассказать удивительную историю своего появления.

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Метки: музей тверского быта эбру мастер-класс
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Комментарии (2)

  • 100 % 
    Так миило! Вспомнить в музее о бытовом, исконно тверском народном празднике - Дне Св. Валентина! В МУЗЕЕ ТВЕРСКОГО БЫТА! Пожалуй, перечту на ночь историю Земли Тверской. А то возникли сомнения по поводу, скажем, Дня Св. Патрика, так неправомерно позабытого горожанами. Возможно, и сей знаменательный день берёт начало на земле тверской. Верю. Меня ждут - Великие открытия!
P/S/ - Может прощённое воскресенье и не всем угодно. Но мне как-то ближе, например, 26 февраля попросить прощения. У близких и далёких. Родных и чужих. Добрый светлый обычай.  
      "Нам не дано предугадать,
       Как слово наше отзовется, —
       И нам сочувствие дается... " (Ф. Тютчев)
    11.02.2017 09:55
    0 | 2

  • Dobry кrtek 
    Занятие для мгерышей, ума не надо, физических усилий тоже, но акцией назвать для отчёта можно) Заодно и "полюбят" друг друга без регистрации. Цаголовцы, вперёд на воды!
    11.02.2017 10:05
    0 | 4
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