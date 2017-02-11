В Торжке сегодня проходит областной фестиваль «Андреевские дни»

11 февраля 2017 года в Городском Доме культуры Торжка пройдет областной фестиваль народно-инструментальной музыки «Андреевские дни», посвященный основателю I Великорусского оркестра, дирижера и композитора В.В Андрееву.

В программе мероприятия мастер-класс для руководителей народно-инструментальных коллективов Тверской области, праздничный гала-концерт. На сцене Дома культуры выступят народные коллективы и вокальные ансамбли из Бологое, Кимр, Бежецка, Торжка, Твери, Красного Холма, Конаково, Старицы, Осташковского, Удомельского районов.

История фестиваля началась в 1989 году с проведения праздника «Бежецкая балалайка», который в 1996 году был переименован в областной фестиваль «Андреевские дни». Смотр лучших коллективов и исполнителей народной инструментальной музыки стал ежегодным и проводился на территории Бологое, Удомли, Бежецка и других районов области. В этом году впервые фестиваль будет принимать город Торжок, сообщает Правительство Тверской области