В Твери построят южную объездную дорогу вокруг Торжка почти за миллиард рублей

Правительство Тверской области рассчитывает на поддержку Министерства промышленности и торговли РФ в создании южного объезда Торжка, который в том числе ведет к крупному деревообрабатывающему предприятию «СТОД». Об этом 10 февраля губернатор Игорь Руденя сообщил, комментируя двустороннюю встречу с главой Минпромторга Денисом Мантуровым.

Правительство Тверской области рассчитывает на поддержку Министерства промышленности и торговли РФ в создании южного объезда Торжка, который в том числе ведет к крупному деревообрабатывающему предприятию «СТОД». Об этом 10 февраля губернатор Игорь Руденя сообщил, комментируя двустороннюю встречу с главой Минпромторга Денисом Мантуровым.

Со своей стороны Тверская область готова выделить земельные участки для строительства, обеспечить содержание дороги, сделать освещение. Вопрос актуален для развития не только предприятия, но и всего Торжка. Из-за отсутствия южной объездной дороги транзитный транспорт с магистрали М-10 следует через исторический центр города, жилую застройку. Улицы Торжка не рассчитаны на такую нагрузку: ежедневно здесь проходят до 200 большегрузных автомобилей.

Компания «СТОД» разработала проект объездной дороги. Получено положительное заключение госэкспертизы, внесены необходимые изменения в схемы территориального планирования. Общая протяженность планируемой дороги – 7,5 км, расчетная стоимость объекта - более 984 млн рублей. Финансирование строительства дороги возможно за счет средств регионального дорожного фонда, а также с привлечением инвесторов на основе государственно-частного партнерства, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.