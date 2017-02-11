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В Твери построят южную объездную дорогу вокруг Торжка почти за миллиард рублей

10 Февраля 2017 21:41
Автор: TIA

Правительство Тверской области рассчитывает на поддержку Министерства промышленности и торговли РФ в создании южного объезда Торжка, который в том числе ведет к крупному деревообрабатывающему предприятию «СТОД». Об этом 10 февраля губернатор Игорь Руденя сообщил, комментируя двустороннюю встречу с главой Минпромторга Денисом Мантуровым.

Со своей стороны Тверская область готова выделить земельные участки для строительства, обеспечить содержание дороги, сделать освещение. Вопрос актуален для развития не только предприятия, но и всего Торжка. Из-за отсутствия южной объездной дороги транзитный транспорт с магистрали М-10 следует через исторический центр города, жилую застройку. Улицы Торжка не рассчитаны на такую нагрузку: ежедневно здесь проходят до 200 большегрузных автомобилей.

Компания «СТОД» разработала проект объездной дороги. Получено положительное заключение госэкспертизы, внесены необходимые изменения в схемы территориального планирования. Общая протяженность планируемой дороги – 7,5 км, расчетная стоимость объекта - более 984 млн рублей. Финансирование строительства дороги возможно за счет средств регионального дорожного фонда, а также с привлечением инвесторов на основе государственно-частного партнерства, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

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Метки: южный объезд торжка правительство тверской области
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Комментарии (7)

  • MikeH 
    Помянем экономику Торжка, православные... 
Объяснять надо?
    10.02.2017 21:50
    0 | 3

    • Ирина (https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/102203683635645/) 
      вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки  исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава-- http://vkk.me/produktu
      11.02.2017 02:22
      0 | 0

  • ЯэтоЯ 
    Если как с В.Волочком обошлись (платный объезд) тогда НАХ он нужен, а если чисто для предприятия, то пусть это предприятие и отслюнявливает........ Причем тут карманы простых обывателей? (даже если называется РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ!) лучше на эти деньги дороги по улицам города сделайте...... Не думаю что мощности заводика будут АХОВСКИМИ, прям так поток  фур?????? или кто-то из власть имущих решил "ГРЕВ" для фирмачей организовать?????? 
И глубоко сомневаюсь, что данный "объезд" будет удобен для тех, кто в сторону Осташкова транзитуется....все равно через город лазить будут......
ХОТЯ КТО ЗНАЕТ, что будет???????????????
    10.02.2017 22:23
    0 | 1

    • mihailsidorov18 
      Самый легкий способ бросить курить! С помощью советов Малышевой  -  http://1tv-zdorovya.blogspot.com  бросил за неделю и начал молодеть. Пропала усталость, стало больше энергии на семью и детей, скинул лишний вес, теперь хочу поделиться с вами
      11.02.2017 02:54
      0 | 0

  • lisikmobil 
    откуда такие цены берут-раньше миллионами считали,теперь миллиардами,в стране,где средняя з/п  по стране 30-36 ТЫСЯЧ,а то и меньше
    10.02.2017 22:50
    0 | 0

  • USSR 
    Там леса в день перерабатывают столько, что можно МКАД, не..., ТОАД закатать за неделю и никто не заметит затрат. Муденя молодец. Умеет зарабатывать на левых контрактах
    10.02.2017 23:23
    0 | 0

  • HEKTOE 
    Заголовок - огонь! Зачем в Твери объездная дорога Торжка?
    10.02.2017 23:25
    0 | 4
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