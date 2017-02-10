26 февраля в Твери отпразднуют широкую Масленицу

В Твери широко отметят праздник Масленицы. Главные городские гуляния начнутся 26 февраля в 12:00 в центре - в городском саду и на Тверской площади, сообщает администрация Твери.

В Твери широко отметят праздник Масленицы. Главные городские гуляния начнутся 26 февраля в 12:00 в центре - в городском саду и на Тверской площади, сообщает администрация Твери.

На площадке в горсаду тверичан ждут театрализованное представление, спортивные соревнования, турнирные бои и розыгрыши. Там же в конце праздника сожгут чучело масленицы. На Тверской площади устроят «Молодецкие потехи» с участием историко-реконструкторских клубов и творческих молодежных объединений. В программе - кулачные бои, фольклорные забавы и мастер-классы в технике стринг-арт.

Также народные гуляния пройдут 25 и 26 февраля в районах города, а на всю неделю накануне в досуговых учреждениях города запланированы мероприятия для детей и взрослых. С точными местами гуляний и подробным списком мероприятий можно ознакомиться на сайте администрации города.