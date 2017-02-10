В Тверской области егерь убил бешеного енота

В Тверской области зарегистрирован очередной случай бешенства. На этот раз больным оказался енот, убитый егерем на территории угодий Максатихинского общества охотников и рыболовов, сообщает Управление Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.
ФГБУ «Тверская МВЛ» провело анализ патологического материала от животного, который подтвердил бешенство. Напомним, бешенство возникает после укуса зараженного животного, а единственный способ избежать заболевания после контакта с больным животным - введение специальной вакцины не позднее двух недель с момента укуса.
Что касается профилактики заболевания домашних питомцев бешенством, существует только один способ - вакцинация. По закону все собаки подлежат обязательной вакцинации против бешенства, кошки - по желанию владельца.
Комментарии (2)
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Dobry кrtek
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10.02.2017 20:29
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