В Тверской области егерь убил бешеного енота

В Тверской области зарегистрирован очередной случай бешенства. На этот раз больным оказался енот, убитый егерем на территории угодий Максатихинского общества охотников и рыболовов, сообщает Управление Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

В Тверской области зарегистрирован очередной случай бешенства. На этот раз больным оказался енот, убитый егерем на территории угодий Максатихинского общества охотников и рыболовов, сообщает Управление Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

ФГБУ «Тверская МВЛ» провело анализ патологического материала от животного, который подтвердил бешенство. Напомним, бешенство возникает после укуса зараженного животного, а единственный способ избежать заболевания после контакта с больным животным - введение специальной вакцины не позднее двух недель с момента укуса.

Что касается профилактики заболевания домашних питомцев бешенством, существует только один способ - вакцинация. По закону все собаки подлежат обязательной вакцинации против бешенства, кошки - по желанию владельца.