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В Твери 21-летний мужчина обвиняется в нападении на полицейского

10 Февраля 2017 18:24
Автор: TIA

СУ СК по Тверской области расследует уголовное дело в отношении 21-летнего мужчины, подозреваемого в применении насилия в отношении представителя власти при исполнении им должностных обязанностей.

По версии следствия, 6 февраля при задержании сотрудниками полиции у дома на улице Терещенко в Твери мужчина, желая избежать привлечения к административной ответственности, напал на инспектора ППСП 4 роты ОБППСП УМВД по городу Твери, причинив ему телесные повреждения. 

По ходатайству следователя суд избрал для мужчины заключение под стражу в качестве меры пресечения, вскоре ему предъявят обвинение. Расследование уголовного дела продолжается, сообщают в следственном комитете.

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Метки: нападение на полицейского су ск по тверской области
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Комментарии (4)

  • Vangelis 
    Молодец, чо. Теперь вместо административки будет уголовка.
    10.02.2017 18:31
    1 | 0

  • horton 
    Не пойму: раньше на полицейских/милицейских не нападали или они просто не жаловались?
    10.02.2017 18:48
    0 | 0

    • LyudoEdka 
      Раньше при маленьком денежном содержании из шпаны набирали, они умели за себя постоять
После повышения у  очкариков и ботаников конкурс в полисмены
      10.02.2017 18:55
      1 | 0

  • tver-city 
    tvernews.ru/news/218692/
В Тверской области полицейскому после нападения диагностировали разрыв связок

tvernews.ru/news/218626/
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    0 | 0
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