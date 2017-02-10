В Твери 21-летний мужчина обвиняется в нападении на полицейского

СУ СК по Тверской области расследует уголовное дело в отношении 21-летнего мужчины, подозреваемого в применении насилия в отношении представителя власти при исполнении им должностных обязанностей.

СУ СК по Тверской области расследует уголовное дело в отношении 21-летнего мужчины, подозреваемого в применении насилия в отношении представителя власти при исполнении им должностных обязанностей.

По версии следствия, 6 февраля при задержании сотрудниками полиции у дома на улице Терещенко в Твери мужчина, желая избежать привлечения к административной ответственности, напал на инспектора ППСП 4 роты ОБППСП УМВД по городу Твери, причинив ему телесные повреждения.

По ходатайству следователя суд избрал для мужчины заключение под стражу в качестве меры пресечения, вскоре ему предъявят обвинение. Расследование уголовного дела продолжается, сообщают в следственном комитете.