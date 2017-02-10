Главный судебный пристав Тверской области проведёт приём граждан

Главный судебный пристав Верхневолжья Михаил Смирнов 17 февраля проведет прием граждан в региональной приемной Президента, сообщает пресс-служба УФССП по Тверской области.

Главный судебный пристав Верхневолжья Михаил Смирнов 17 февраля проведет прием граждан в региональной приемной Президента, сообщает пресс-служба УФССП по Тверской области.

Вопросы обращений могут быть самыми разными - о взыскании алиментов, заработной платы, по исполнительным производствам неимущественного характера. На все обращения заявителей будут даны письменные разъяснения. 17 февраля граждане смогут также получить юридическую консультацию о правомерности действий сотрудников аппарата управления и структурных подразделений судебных приставов.

Прием будет проходить с 10:00 по адресу: Тверь, ул. Советская, 46. Телефон для записи: 8 (4822) 34-36-02.