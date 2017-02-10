В Твери отмечают 110-летие соборной мечети и 25-летие мусульманской общины. 11 февраля в Тверской соборной мечети пройдёт День открытых дверей, где посетителей будут угощать мусульманской кухней.

В Твери отмечают 110-летие соборной мечети и 25-летие мусульманской общины. 11 февраля в Тверской соборной мечети пройдёт День открытых дверей, где посетителей будут угощать мусульманской кухней.

Построить в Твери мечеть местные мусульмане решили в 1905 году. На тот момент в городе в помещении для религиозных обрадов испытывали необходимость около 300 человек. Инициатором строительства стал татарин Фатих Алышев - владелец ресторанов и буфетов на Николаевской железной дороге, выходец из зажиточных крестьян Рязанской губернии. Он занимался сбором документов для разрешения и отвечал перед губернскими властями как доверенное лицо мусульманской общины.

Средства на воплощение проекта собирала вся мусульманская община - в Твери и других городах, основную часть расходов взял на себя Алышев. В целом постройка обошлась в 15 тысяч рублей, оборудование здания — в 2 тысячи. 12 августа 1905 года городская управа выделила под строительство соборной мечети участок земли напротив Земской больницы в конце Миллионной улицы площадью 150 кв. саженей (около 315 кв. м).

Тверскую соборную мечеть построили по проекту архитектора Б.Г. Поляка 1844 года в новомавританском стиле. С конца апреля 1906 года началось возведение каменных стен, а 3 октября того же года мечеть была завершена. 27 октября, в месяц Рамадан, в ней прошло первое богослужение.

В июле 1935 года мечеть постигла участь религиозных сооружений страны иных конфессий: её закрыли. В советское время в здании находились различные учреждения, в том числе - ресторан «Восток». Но мусульманская община Тверской области продолжала существовать неофициально, и в 1992 году, после развала СССР, здание ей вернули.