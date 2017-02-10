В Удомле из-за пожара эвакуировали 20 человек

9 февраля около 12 часов ночи поступило сообщение о пожаре на улице Венецианова в Удомле. На втором этаже пятиэтажки загорелась квартира. В подъезде наблюдалось сильное задымление.

9 февраля около 12 часов ночи поступило сообщение о пожаре на улице Венецианова в Удомле. На втором этаже пятиэтажки загорелась квартира. В подъезде наблюдалось сильное задымление.

Как сообщает УМЧС России по Тверской области, были эвакуированы 20 человек, кроме того, пожарные спасли 62-летнего мужчину. Его с ожогами тела II и III степени отвезли в Удомельскую ЦРБ.

Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении пострадавшего.