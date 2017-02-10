Тверские автоинспекторы задержали грузовой автомобиль с измененными номерами узлов и агрегатов

9 февраля около 11 часов 30 минут сотрудниками СБ ДПС ГИБДД ОР УМВД России по Тверской области при патрулировании федеральной автодороги М-10 «Россия» на 197 км Калининского района за нарушение ПДД был остановлен грузовой автомобиль Рено Премиум, зарегестрированный в Новгородской области.

9 февраля около 11 часов 30 минут сотрудниками СБ ДПС ГИБДД ОР УМВД России по Тверской области при патрулировании федеральной автодороги М-10 «Россия» на 197 км Калининского района за нарушение ПДД был остановлен грузовой автомобиль Рено Премиум, зарегестрированный в Новгородской области.

За рулем находился 30-летний житель Тверской области. В ходе сверки узлов и агрегатов автомобиля было установлено, что идентификационные номера с кабины удалены, номер VIN на раме транспортного средства нанесен кустарно не заводским способом.

По документам дата производства автомашины 1997 год. В действительности автомобиль выпущен в 2003 году. Для дальнейшей проверки грузовой атомобиль доставлено в ОМВД по Калининскому району.