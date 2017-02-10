«Тверская генерация» уверяет, что к ним приходят письма от благодарных жителей Твери

В официальном пресс-релизе говорится, что в адрес «Тверской генерации» пришло письмо от жителей дома № 22 по улице Хромова со словами благодарности за внимательное отношение и своевременное оказание помощи по горячему водоснабжению.

В официальном пресс-релизе говорится, что в адрес «Тверской генерации» пришло письмо от жителей дома № 22 по улице Хромова со словами благодарности за внимательное отношение и своевременное оказание помощи по горячему водоснабжению.

Еще одно письмо написано жителями многоквартирного дома № 50 пос. Химинститут. Товарищество собственников жилья выражает благодарность ведущему инженеру группы подготовки и ведения ремонтов Андрею Колесниченко и его сотрудникам за квалифицированную работу по наладке параметров отопления и горячего водоснабжения. Ранее, как говорили сами жители, в зимнее время температура воздуха в доме не превышала + 16 градусов, а сейчас + 20 градусов и выше, налажено и горячее водоснабжение.

Заканчивает свое сообщение генерация фразой: "ООО «Тверская генерация» благодарит граждан за теплые слова и, как прежде, будет делать все, чтобы в домах жителей города Твери было тепло."