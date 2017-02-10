tvernews.ru
10 февраля Пятница :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

«Тверская генерация» уверяет, что к ним приходят письма от благодарных жителей Твери

10 Февраля 2017 14:59
Автор: TIA

В официальном пресс-релизе говорится, что в адрес «Тверской генерации» пришло письмо от жителей дома № 22 по улице Хромова со словами благодарности за внимательное отношение и своевременное оказание помощи по горячему водоснабжению.

Еще одно письмо написано жителями многоквартирного дома № 50 пос. Химинститут. Товарищество собственников жилья выражает благодарность ведущему инженеру группы подготовки и ведения ремонтов Андрею Колесниченко и его сотрудникам за квалифицированную работу по наладке параметров отопления и горячего водоснабжения. Ранее, как говорили сами жители, в зимнее время температура воздуха в доме не превышала + 16 градусов, а сейчас + 20 градусов и выше, налажено и горячее водоснабжение.

Заканчивает свое сообщение генерация фразой: "ООО «Тверская генерация» благодарит граждан за теплые слова и, как прежде, будет делать все, чтобы в домах жителей города Твери было тепло."

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: тверская генерация тверь
Смотрите также:
Комментарии (5)

  • Uylo_Yobannen 
    Во! Учитесь, МУП ЖЭК, как надо работать. Целая "пресс-служба" функционирует, панимаишь, а вы администратора для сосальных сетей только намедни взять решили.
    10.02.2017 15:15
    0 | 0

  • peshehod 
    Работягам-аварийщикам с инженерами - низкий поклон за трудовой героизм. Негативное отношение к конторе начинается с уровня манагеров.
    10.02.2017 15:18
    0 | 0

  • Milka69 
    свои же работники видимо и похвалили для статистики)))))
    10.02.2017 15:19
    0 | 0

  • 100 % 
    Ай-да Колесниченко! ай-да...славный парень!
Что, ретяты-генераты. Одна работающая бригада на всю гоп-компанию? Не многовато для такой скромненькой и малочисленной организации?
    10.02.2017 15:22
    0 | 0

  • Житель подземелья 
    Сканы благодарностей приложить слабо? А работягам действительно спасибо, дурдом обычно начинается с уровня менеджмента. Из цикла "А где тут у нас на ТЭЦ склад готовой продукции?"
    10.02.2017 15:22
    0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Чемпионка мира по дартсу Анастасия Добромыслова родила сына Джозефа

2017-02-06 18:54
122

Dobry кrtek стал лучшим народным корреспондентом прошлой недели

2017-02-06 11:23
78

Пешеходный переход? Нет, не слышали!

2017-02-07 11:54
68

Тверские водители помогли девушке поздравить маму с Днем Рождения

2017-02-03 20:35
68

Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье

2017-02-07 19:36
62

В Кимрах состоялся "Лыжный спринт"

2017-02-04 22:25
59

«Встань и иди!»: тверской профессор разработал лекарство для животных, которое отращивает культи, выращивает новые глаза и высушивает матку и яичники

2017-02-08 12:49
58

Бесплатные анализы и круги ада: в тверской поликлинике у здорового ребенка нашли гепатит С, а серьёзно больному сказали, что здоров

2017-02-06 16:50
58

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© «ТИА», 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100