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Тверьэнерго проводит профилактические мероприятия по предупреждению хищений электроэнергии

10 Февраля 2017 14:00
Автор: TIA

Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» ведут масштабную работу по выявлению фактов хищения электроэнергии путем бездоговорного или безучетного потребления. Всего четыре месяца в филиале работает оперативно-выездная группа внутреннего аудита (ОВГ ВА). За этот короткий срок бригаде в составе трех человек удалось выявить почти 6 млн. кВт*ч, похищенных потребителями. Высокую эффективность ОВГ ВА Тверьэнерго обеспечивает плотное взаимодействие службы безопасности и управления учета электроэнергии.

 Одно из направлений работы ОВГ ВА – предупреждение незаконных потреблений. На прошлой неделе специалисты выехали с профилактическим рейдом в СНТ «Солнечный», который находится в Калининском районе Тверской области, чтобы проверить работу абонентской трансформаторной подстанции, от которой запитаны дачные дома. Сопровождал энергетиков сотрудник правоохранительных органов.

Прибыв в указанное СНТ, члены оперативно-выездной группы проверили потребителей на предмет незаконных подключений к электрическим сетям. Известно, что набросы на провода и несанкционированные врезки в схему электроснабжения часто провоцируют короткие замыкания и пожары. Подомовой обход и осмотр прибора учета, установленного на ТП, показал, что в «Солнечном» с энергопотреблением все в порядке.

- Положительный финал этого рейда – приятное исключение, — отмечает Вадим Юрченко, и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго». — С сентября 2016 года оперативно-выездная группа внутреннего аудита Тверьэнерго провела более 50 рейдов, специалистам удалось выявить и заактировать бездоговорного и безучетного потребления на сумму более 31 млн.рублей. Учитывая масштабы хищений электроэнергии в Тверской области и протяженность региона, филиалом предусмотрено увеличение числа оперативно-выездных групп. У нас есть твердая уверенность, что никто из нарушителей не сможет уйти от законной ответственности.

 

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Метки: мрск центра тверьэнерго хищение электричества
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