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Люди жалуются на плохое содержание тигра Барсика, по вине которого умер человек

Люди жалуются на плохое содержание тигра Барсика, по вине которого умер человек - ТИА
10 Февраля 2017 12:37
Автор: TIA

Видео

В ветеринарную инспекцию Тверской области неоднократно поступали жалобы от граждан на ненадлежащее содержание тигра, живущего в вольере рядом с кафе «Скорость» на 141 километре автодороги М-10.

В связи с чем специалисты ведомства решили навестить «полосатого»  жителя и выяснить, так ли все плохо, как говорят люди.

Как рассказала ТИА Диана Савостьянова, инспектор ГУ «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области,  было выявлено одно единственное нарушение санитарно-ветеринарных правил. Барсик не был привит от бешенства. Поэтому его владелец оштрафован на 500 рублей. На днях хозяин бенгальского тигра предъявил все документы о том, что животное прошло вакцинацию.

Все остальные жалобы не подтвердились. По словам Дианы Савостьяновой, животное содержится в очень хороших условиях.

- Недавно, когда были морозы, мы приезжали на стоянку без предупреждения. Обе клетки – большая и маленькая были вымыты. У животного налита чистая вода, а он сам ел большой кусок мяса. Тигр здоров и хорошо выглядел.

За Барсиком ухаживает специально обученный человек. А также к тигру из Москвы периодически приезжают дрессировщики.  У животного есть две клетки: маленькая с домиком, в котором он спит, и большая, где он гуляет. От внешнего мира тигр огорожен решетками. Людей близко не подпускают.

Напомним, Барсик стал известен на всю Россию в 2013 году. Тогда в конце апреля произошло ЧП.  Тигр нанёс тяжелейшие травмы дальнобойщику, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сунул в клетку ногу. Впоследствии мужчина скончался.

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Метки: тигр барсик тигр барсик бенгальский тигр
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Комментарии (12)

  • Georgchen 
    По вине Барсика да? Может вы ещё умысел Барсика докажите?
    10.02.2017 12:50
    0 | 14

  • Leo-L 
    Отпустите вы Барсика в его место обитания и вопрос снимется. Зачем мучить животных???
    10.02.2017 12:50
    1 | 9

    • Bonch 
      Отпускать,  к  сожалению, уже  поздно. Не выживет. Не надо было его изначально  сажать в клетку и приручать.
   Самый  адекватный  подход  у  Пажетновых:  они принимают попавших в  беду медвежат, подращивают и адаптируют для  возвращения в дикую  природу в том возрасте,  который для  этого подходит. 
  А  вот этого полосатого несчастного уже  не вернуть.
   Дай бог,  что б содержали по-людски.
      10.02.2017 13:23
      0 | 4

      • Ufthang 
        Зря они его мучают, усыпить бы надо.
        10.02.2017 15:02
        0 | 0

  • Net. 
    Дикие животные должны жить в дикой природе, а не в клетках, цирках и т.д. По любому это тюрьма для них. Неволя невинных на потеху неумных! А дальнобойщик сам нарвался: "типа повелитель-укротитель клыков и когтей"! Мир его праху.
    10.02.2017 13:12
    0 | 5

  • romich 
    Тигра в смерти пьяного идиота не виновен.
    10.02.2017 13:12
    0 | 11

  • JKTU 
    Добавить в его меню дальнобойщиков и все будет в ажуре.
    10.02.2017 13:17
    2 | 0

  • SuperSemen69 
    Конечно тигра сделали виновным, а дальнобойщик белый и пушистый...
    10.02.2017 13:34
    0 | 0

  • ma1ina 
    "В ветеринарную инспекцию Тверской области неоднократно поступали жалобы от граждан на ненадлежащее содержание тигра... В связи с чем специалисты ведомства решили навестить «полосатого»  жителя "
А жалобы нужно копить? Пока за сотню не перевалит меры не принимаются? И тут тоже бюрократия?
Он столько лет там живет, почему бы не сделать за это время ему "зеленую зону" - просто участок земли хотя бы 50 на 50м, огороженный со всех сторон. Какая никакая, а природа, уж точно лучше нынешней клетки.
    10.02.2017 13:43
    0 | 4

  • LyudoEdka 
     //tvernews.ru/news/198696/

Ella  03.03.2015 14:10   1 |  15  
А куда пропал наш любимый бородач Barbudo ?
 
iVOLGIN  03.03.2015 15:37   2 |  6 
Он наверное защищает ДНР или ЛНР от хохлов

Katrin_C  04.03.2015 10:41     0 /  5
Он погиб у д. Кошелево Конаковского района еще в 2013 году
Ему местный Барсик ответил взаимностью
    10.02.2017 13:46
    0 | 3

  • Судья 
    Кися Кися)))
    10.02.2017 14:48
    0 | 0

  • Uylo_Yobannen 
    Из заголовка неясно, кто на ком стоял.
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    10.02.2017 14:55
    0 | 0
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