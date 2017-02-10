Люди жалуются на плохое содержание тигра Барсика, по вине которого умер человек

В ветеринарную инспекцию Тверской области неоднократно поступали жалобы от граждан на ненадлежащее содержание тигра, живущего в вольере рядом с кафе «Скорость» на 141 километре автодороги М-10.

В ветеринарную инспекцию Тверской области неоднократно поступали жалобы от граждан на ненадлежащее содержание тигра, живущего в вольере рядом с кафе «Скорость» на 141 километре автодороги М-10.

В связи с чем специалисты ведомства решили навестить «полосатого» жителя и выяснить, так ли все плохо, как говорят люди.

Как рассказала ТИА Диана Савостьянова, инспектор ГУ «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области, было выявлено одно единственное нарушение санитарно-ветеринарных правил. Барсик не был привит от бешенства. Поэтому его владелец оштрафован на 500 рублей. На днях хозяин бенгальского тигра предъявил все документы о том, что животное прошло вакцинацию.

Все остальные жалобы не подтвердились. По словам Дианы Савостьяновой, животное содержится в очень хороших условиях.

- Недавно, когда были морозы, мы приезжали на стоянку без предупреждения. Обе клетки – большая и маленькая были вымыты. У животного налита чистая вода, а он сам ел большой кусок мяса. Тигр здоров и хорошо выглядел.

За Барсиком ухаживает специально обученный человек. А также к тигру из Москвы периодически приезжают дрессировщики. У животного есть две клетки: маленькая с домиком, в котором он спит, и большая, где он гуляет. От внешнего мира тигр огорожен решетками. Людей близко не подпускают.

Напомним, Барсик стал известен на всю Россию в 2013 году. Тогда в конце апреля произошло ЧП. Тигр нанёс тяжелейшие травмы дальнобойщику, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сунул в клетку ногу. Впоследствии мужчина скончался.