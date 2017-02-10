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В Тверской области подтасовали данные о выполнении программы капремонта многоквартирных домов

10 Февраля 2017 11:17
Автор: TIA

9 февраля прошло Всероссийское селекторное совещание, на котором обсудили реализацию программ капремонта многоквартирных домов в субъектах РФ.  Замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис сообщил, что в 14 регионах страны местные власти предоставили недостоверные сведения о выполнении программы капитального ремонта: они отчитались о полном завершении работ, хотя по факту объёмы недовыполнения работ составили от 11% до 65%.

Как сообщает МК, антилидером среди субъектов, выдавших желаемое за действительное, стали Красноярский край и Тверская область — здесь планы выполнили всего на 35%, а остальные 65% просто приписали на бумаге. В полном объеме годовые планы капремонта выполнили всего 44 региона.

- 14 регионов посрамили на всю страну, теперь они должны зашевелиться. Правда, с недавнего времени руководители местных фондов капремонта назначаются по согласованию с центром, а также могут быть сняты решением Минстроя РФ (такой прецедент уже был в Свердловской области). Это должно мотивировать местные власти честно исполнять свои обязанности,исполнительный директор «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

В 2016 году отремонтировали 41 тыс. многоквартирных домов по всей России. Всего в программу капремонта по стране включено более 750 тыс. домов.

Плату за капремонт взимают с собственников жилья в многоквартирных домах с 2015 года. Эти деньги либо перечисляются в региональные фонды капремонта (в этом случае, какие дома ремонтировать решают власти), либо на  счета в банках (средства копятся на ремонт конкретного дома по решению собственников). На данный момент россияне собрали на капремонт более 142 млрд. рублей.

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Метки: минстрой капремонт ремонт многоквартирных домов
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Комментарии (11)

  • zxcvbnm 
    А куда ушел тогда объем финансирования приписанных процентов выполнения?
    10.02.2017 11:27
    0 | 10

    • bae99 
      частично в рост рейтинга?
      10.02.2017 11:42
      0 | 8

    • Житель подземелья 
      как куда? на капитальное строительство коттеджей тех, кто приписывал. или просто в их карман.
      10.02.2017 11:53
      1 | 8

  • okraina2015 
    Ну, слов нет!
    10.02.2017 11:43
    0 | 4

  • abeltv 
    Афёра с капремонтом ещё только началась - "чем дальше в лес, тем больше дров"...
    10.02.2017 12:09
    1 | 5

  • uabumoderoff 
    Надеюсь Разворотнева разворотит преступный улей.
    10.02.2017 12:21
    1 | 1

  • Унук аль Хай 
    самое главное, что негодники "посрамлены" и теперь "зашевелятся". Умилительнейшее известие, скрепное.....
    10.02.2017 12:27
    0 | 3

  • kudimov 
    Вот почитаешь - одно жулье везде... А ведь это наши сограждане, кому-то и друзья они, родственники .... Жизнь - тлен, повторюсь.
    10.02.2017 12:30
    2 | 6

  • Tina 
    Обвинения очень серьезные, подождем ответа  от фонда капитального ремонта.
    10.02.2017 13:07
    0 | 3

  • 100 % 
    "...местные власти предоставили недостоверные сведения ...". О-па! То есть -  поддерживаемый и респект-уважаемый всеми мыслимыми и немыслимыми структурами-корпорациями, и САМОЙ (!!!!) ЕР, теперича - "господин (гражданин) Соврамши"? Красиво. А как же залихватские рейтинги и почти первые места в них? Поговаривают, ему уже нимб стали вязать-вышивать наши трудяжки-золотошвеи, ибо, добравшись до первого места , надо и о дальнейшем карьерном росте думать...
    10.02.2017 13:52
    1 | 3

  • MikeH 
    "При проведении проверки ни один чиновник не пострадал" (с)
    10.02.2017 14:17
    0 | 1
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