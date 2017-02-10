В Тверской области подтасовали данные о выполнении программы капремонта многоквартирных домов

9 февраля прошло Всероссийское селекторное совещание, на котором обсудили реализацию программ капремонта многоквартирных домов в субъектах РФ. Замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис сообщил, что в 14 регионах страны местные власти предоставили недостоверные сведения о выполнении программы капитального ремонта: они отчитались о полном завершении работ, хотя по факту объёмы недовыполнения работ составили от 11% до 65%.

9 февраля прошло Всероссийское селекторное совещание, на котором обсудили реализацию программ капремонта многоквартирных домов в субъектах РФ. Замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис сообщил, что в 14 регионах страны местные власти предоставили недостоверные сведения о выполнении программы капитального ремонта: они отчитались о полном завершении работ, хотя по факту объёмы недовыполнения работ составили от 11% до 65%.

Как сообщает МК, антилидером среди субъектов, выдавших желаемое за действительное, стали Красноярский край и Тверская область — здесь планы выполнили всего на 35%, а остальные 65% просто приписали на бумаге. В полном объеме годовые планы капремонта выполнили всего 44 региона.

- 14 регионов посрамили на всю страну, теперь они должны зашевелиться. Правда, с недавнего времени руководители местных фондов капремонта назначаются по согласованию с центром, а также могут быть сняты решением Минстроя РФ (такой прецедент уже был в Свердловской области). Это должно мотивировать местные власти честно исполнять свои обязанности, — исполнительный директор «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

В 2016 году отремонтировали 41 тыс. многоквартирных домов по всей России. Всего в программу капремонта по стране включено более 750 тыс. домов.

Плату за капремонт взимают с собственников жилья в многоквартирных домах с 2015 года. Эти деньги либо перечисляются в региональные фонды капремонта (в этом случае, какие дома ремонтировать решают власти), либо на счета в банках (средства копятся на ремонт конкретного дома по решению собственников). На данный момент россияне собрали на капремонт более 142 млрд. рублей.