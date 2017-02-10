В Тверской области полицейскому после нападения диагностировали разрыв связок

По версии следствия, 24 декабря 2016 года вечером пьяный 29-летний мужчина находился в дежурной части Рамешковского отделения полиции МО МВД России «Бежецкий», куда был доставлен за совершение административного правонарушения. Задержанный вел себя буйно, и напал на сотрудника полиции. У стража порядка диагностировали разрыв связок 1 костно-фалангового сустава правой кисти.
Бежецкий межрайонный следственным отдел СУ СК РФ возбудил уголовное дело в отношении 29-летнего местного жителя по статье "Применение насилия опасного для здоровья в отношении представителя власти при исполнении им должностных обязанностей".
Комментарии (3)
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Унук аль Хай
10.02.2017 12:40
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