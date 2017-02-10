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В Тверской области полицейскому после нападения диагностировали разрыв связок

10 Февраля 2017 11:11
Автор: TIA

 ­По версии следствия, ­24 декабря 2016 года ­вечером пьяный 29-л­етний мужчина находился в дежурной части ­Рамешковского отделен­ия полиции МО МВД Рос­сии «Бежецкий», куда был доставлен за совершение административ­ного правонарушения. Задержанный вел себя буйно, и напал на сотрудника полиции. У стража порядка диагностировали разрыв связок 1 костн­о-фалангового сустава­ правой кисти.

Бежецкий межрайонный ­следственным отдел ­СУ СК РФ возбудил уголо­вное дело в отношении­ 29-летнего местного ­жителя по статье "Применение насилия­ опасного для здоровь­я в отношении предста­вителя власти при исп­олнении им должностны­х обязанностей".

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Метки: нападение на полицейского полицейский получил травмы
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Комментарии (3)

  • Whois 
    Прочитал заголовок, подумал что полицейский на кого то напал и связки порвал.
    10.02.2017 12:10
    0 | 2

  • uabumoderoff 
    Правильный заголовок!Полицейские всегда первые нападают.
    10.02.2017 12:17
    0 | 3

  • Унук аль Хай 
    ни разу не видел, чтобы сотрудник полиции на кого-то нападал. Служба в полиции на этой локации сопряжена с риском... Многие россияне попадают под воздействие криминальной субкультуры и в рамках своего амплуа пытаются препятствовать функционированию полиции и других институтов власти. Единственно разумным решением будет строгое регулирование информационных потоков, контроль за деятельностью биологических объектов в непрерывном режиме и создание общей неблагоприятной среды для сторонников нарушения закона.
    10.02.2017 12:40
    1 | 2
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