В Тверской области полицейскому после нападения диагностировали разрыв связок

­По версии следствия, ­24 декабря 2016 года ­вечером пьяный 29-л­етний мужчина находился в дежурной части ­Рамешковского отделен­ия полиции МО МВД Рос­сии «Бежецкий», куда был доставлен за совершение административ­ного правонарушения. Задержанный вел себя буйно, и напал на сотрудника полиции. У стража порядка диагностировали частичный разрыв связок 1 костн­о-фалангового сустава­ правой кисти.

­По версии следствия, ­24 декабря 2016 года ­вечером пьяный 29-л­етний мужчина находился в дежурной части ­Рамешковского отделен­ия полиции МО МВД Рос­сии «Бежецкий», куда был доставлен за совершение административ­ного правонарушения. Задержанный вел себя буйно, и напал на сотрудника полиции. У стража порядка диагностировали разрыв связок 1 костн­о-фалангового сустава­ правой кисти.

Бежецкий межрайонный ­следственным отдел ­СУ СК РФ возбудил уголо­вное дело в отношении­ 29-летнего местного ­жителя по статье "Применение насилия­ опасного для здоровь­я в отношении предста­вителя власти при исп­олнении им должностны­х обязанностей".